Шеф в Левски каза посочи "единствения начин", по който "сините" да преодолеят загубата от ЦСКА

Спортният директор на Левски Георги Костадинов говори след поражението на шампионите във Вечното дерби. "Сините" отстъпиха с 0:3 от ЦСКА на Националния стадион "Васил Левски". Те бяха напълно обезличени от своя съперник, а доказателство за това е фактът, че имаха само два точни удара от общо шест. За сравнение, "червените" отправиха 12 изстрела, 9 от които точни, по посока вратата на Светослав Вуцов.

Костадинов се извини на "синя" България след загубата от ЦСКА

Костадинов откровено призна, че Левски не е заслужавал да спечели и по тази причина използва появата си пред медиите, за да се извини на феновете от името на целия отбор. Той бе категоричен, че няма виновни за тази загуба, а всеки един трябва да поеме отговорността. Поражението идва точно преди международната пауза за националните отбори. След това "сините" ще домакинстват на Локомотив София, преди да гостуват на Олимпик Марсилия в Лига Европа.

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"Истината е, че днес не заслужавахме да спечелим. Има такива трудни моменти - в тях трябва да се покаже характер. Единственият начин да преодолееш такъв момент е, когато се обединиш, а не обвиняваш човека до теб, точно обратното - сам да поемеш отговорността", каза Костадинов и допълни: "Не искам да се оправдавам, след такава загуба. Единственото, което искам да направя, е да се извиня от името на целия отбор."

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