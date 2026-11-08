Войната в Иран:

Чували с червен пипер изплуваха от морето край Синеморец (СНИМКИ)

08 ноември 2026, 10:22 часа 548 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Lessplastic Bulgaria
Чували с червен пипер изплуваха от морето край Синеморец (СНИМКИ)

Чували с червен пипер са изхвърлени от морето на плаж „Липите“ край Синеморец. Община Царево и Държавното горско стопанство ще се ангажират с почистването на плажната ивица, въпреки че това по принцип е задължение на държавата. Това съобщи кметът на Царево.

„По принцип е ангажимент на държавата, но ще помогнем“, заяви той. По думите му се изчаква необходимото разрешение, след което ще бъде организирано почистването.

От Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас съобщиха за bTV, че вчера са взети проби от морската вода в района.

Още: След сигнал как всичко рязко е станало черно: Водата и плажът на Бутамята вече са чисти (ВИДЕО, СНИМКИ)

Засега няма официално потвърждение откъде са дошли чувалите и дали са част от товара на потъналия край Шабла контейнеровоз.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Припомняме, че на 28 октомври корабът беше атакуван от три морски дрона край Шабла и впоследствие потъна. Част от превозваните контейнери паднаха в морето, а няколко от тях започнаха да дрейфуват на юг. На 2 ноември един от контейнерите изплува в залива Диньов гьол край къмпинг „Арапя“ до Царево.

По данни от корабния манифест той превозва коледна украса. По-късно в района на Синеморец, край местността „Корабите“, беше открит и контейнер тип цистерна, за който областният управител на Бургас Дико Диков съобщи, че е празен. Трети контейнер беше забелязан да плава навътре в морето край Синеморец. Заради силното вълнение и плитките крайбрежни води изтеглянето на контейнерите се оказа рискова операция. Военноморските сили извършиха оглед и започнаха да обсъждат възможностите за безопасното им отстраняване.

Още: Прокуратурата откри нарушения в отдаването на терени за къмпинг на "Бутамята", Община Царево не вижда къмпинг

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Черно море Червен пипер Синеморец чували ударени кораби Черно море
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес