Чували с червен пипер изплуваха от морето край Синеморец (СНИМКИ)

Чували с червен пипер са изхвърлени от морето на плаж „Липите“ край Синеморец. Община Царево и Държавното горско стопанство ще се ангажират с почистването на плажната ивица, въпреки че това по принцип е задължение на държавата. Това съобщи кметът на Царево.

„По принцип е ангажимент на държавата, но ще помогнем“, заяви той. По думите му се изчаква необходимото разрешение, след което ще бъде организирано почистването.

От Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас съобщиха за bTV, че вчера са взети проби от морската вода в района.

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Засега няма официално потвърждение откъде са дошли чувалите и дали са част от товара на потъналия край Шабла контейнеровоз.

Припомняме, че на 28 октомври корабът беше атакуван от три морски дрона край Шабла и впоследствие потъна. Част от превозваните контейнери паднаха в морето, а няколко от тях започнаха да дрейфуват на юг. На 2 ноември един от контейнерите изплува в залива Диньов гьол край къмпинг „Арапя“ до Царево.

По данни от корабния манифест той превозва коледна украса. По-късно в района на Синеморец, край местността „Корабите“, беше открит и контейнер тип цистерна, за който областният управител на Бургас Дико Диков съобщи, че е празен. Трети контейнер беше забелязан да плава навътре в морето край Синеморец. Заради силното вълнение и плитките крайбрежни води изтеглянето на контейнерите се оказа рискова операция. Военноморските сили извършиха оглед и започнаха да обсъждат възможностите за безопасното им отстраняване.

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