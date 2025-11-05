Шефът на футболната лига се извини на Илиан Илиев за скандалната декларация, в която поиска оставката му

Президентът на Професионалната футболна лига Атанас Караиванов се извини публично на бившия селекционер на националния отбор на България Илиан Илиев. Той стори това по време на тегленето на жребия за 1/8-финалите на турнира за Купата на страната. Както е известно, преди няколко месеца босът на ПФЛ излезе с декларация, в която поиска оставката на варненския специалист като селекционер на „лъвовете“ с мотива, че той взима две заплати – от БФС и Черно море, а реално не върши толкова много работа начело на България.

Атанас Караиванов заяви пред медиите, че в последните няколко месеца скандалът с Илиан Илиев не му е давал покой. Затова и той се извини публично на специалиста, който наскоро по собствено желание напусна поста национален селекционер.

„Това нещо почти не ми даваше покой през последните месеци“

„Искам да затворя една страница за себе си. За нещо, което почти не ми даваше покой през последните месеци. Когато човек допусне грешка или неточност е хубаво да си я признава. Или да намери начин да потърси верен път в създалата се ситуация. Напоследък виждам, че лошото отношение във футбола на моменти надделява. Нападките и обвиненията между футболните хора почват да преобладават и да засенчват спортно-техническите въпроси“.

„Бях публикувал една декларация на лигата, в която според мен и заради това искам да задам добър тон в нашите отношения, може би заради някакъв гняв необясним и на базата на неточно събрана информация от мен, атакувах тогавашния национален селекционер и треньор на Черно море Илиан Илиев. Смятам, че не съм бил прав и чрез вас също поднасям извинението си към Илиан. Искам да изчистя този въпрос за себе си, защото моят стил на работа е точно обратен. Това е нещо, което ми тежа последните месеци“, заяви Атанас Караиванов.

