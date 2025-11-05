Халф на ЦСКА преследва историческо постижение във Вечното дерби с Левски

Един от водещите полузащитници на ЦСКА през този сезон преследва историческо постижение в предстоящото Вечно дерби на българския футбол срещу Левски. Става въпрос за офанзивния халф на „армейците“ Илиан Илиев. 26-годишният плеймейкър може да стане част от първата двойка баща – син, която е реализирала гол в сблъсъка между „сини“ и „червени“. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“.

Илиан Илиев-старши има две паметни попадения срещу ЦСКА

Както е известно, бащата на полузащитника на ЦСКА Илиан Илиев-старши игра на два пъти за Левски – в началото и в края на 90-те. Той има на сметката общо 122 мача за „сините“, в които е реализирал 23 попадения. Докато е част от тима Илиев има няколко попадения във вратата на „армейците“. Две от тях са паметни. При първото той преминава през почти цялата защита на съперника, за да се разпише, а при второто бележи страхотен гол със задна ножица.

Младши все още не е вкарвал на Левски с екипа на "армейците"

Сега Илиан Илиев-младши има поредна възможност да доближи легендарния си баща и да се разпише във Вечното дерби. През миналата кампания той игра на два пъти срещу Левски с екипа на ЦСКА, но така и не успя да реализира попадение. Този сезон Илиев има на сметката си 12 мача за „армейците“ във всички турнири, в които е вкарал един гол и е направил две асистенции. Вечното дерби между Левски и ЦСКА е насрочено за 8 ноември, събота от 15:00 часа и ще се проведе на Националния стадион „Васил Левски“ в София.

