09 декември 2025, 08:47 часа 949 прочитания 0 коментара
Пеевски изнудва Борисов? БОЕЦ извади стари скелети от гардероба

Точно както обеща снощи, 8 декември, гражданското движение БОЕЦ публикува "документи", които според движението показвали с какво Делян Пеевски държи Бойко Борисов. Всъщност става въпрос за справка от 5 страници на Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП), поискана от Софийската градска прокуратура (СГП). И в справката, специално за Борисов, са посочени две писма, според които интересът да се инвестира в България много намалял и причината било управлението на ГЕРБ.

Първата линия на проверката – старата история със Сесил Каратанчева и че Борисов ѝ бил отправял "неприлични предложения", когато била на 14 години. Срещу Борисов не е имало официални обвинения за този случай, а подателят на сигнала бил Емил Найденов, чиято дъщеря също се състезавала професионално, но кариерата ѝ била провалена, по негови твърдения, защото той не искал да даде режисирано интервю в подкрепа на Борисов – Още: Борисов, педофил не сте, дайте отчет за управлението си

И още – писмо от Александър Томов за ощетяване на държавния бюджет при различни приватизационни сделки, но в представения от БОЕЦ документ не се казва кои са тези сделки. Отделно сигнали на БОЕЦ за "Барселонагейт" - отново от документа не се вижда конкретика. Но в справката присъства името на Борислава Йовчева – точно по "Барселонагейт" тя беше главна героиня, но сагата не стигна до нищо официално като обвинение – Още: "Барселонагейт" и незаконен запис: Делото по сигнала на Сарафов срещу Гешев е прекратено

За капак БОЕЦ казва и, че разполага със сигнал от Иван Танев до МВР под формата на разказ, че е дал подкуп от 250 000 лв. за Бойко Борисов и има участие на бившия земеделски министър Мирослав Найденов. От казаното от БОЕЦ Танев посочвал, че подкупът е даден, за да бъдат възстановени на негова фирма над 1 400 000 лв. незаконно ДДС. Всъщност това е историята с бившия шеф на Държавен фонд "Земеделие" Светослав Симеонов – заради него, срещу Мирослав Найденов бяха повдигнати две обвинения, иначе бяха общо три. На 6 февруари, 2015 година, стана ясно, че производството срещу Мирослав Найденов е прекратено с постановление на градска прокуратура от 4 февруари 2015 г. Това заяви пред БГНЕС говорителят на Софийска градска прокуратура (СГП) Павел Панов. Той обясни, че основният свидетел по делото не е предоставил достатъчно ясни и конкретни факти, които да дават възможност на градската прокуратура да поддържа обвиненията срещу Мирослав Найденов. Припомнете си историята – Още: България през 2013 година: Раздумката на Борисов, Найденов и Кокинов в Банкя

По-важното в случая – бившият МВР министър Бойко Рашков преди 4 години говори как Борисов сплашил по жесток начин свидетел, без обаче самият Рашков да влиза в много големи детайли. Но от сега изнесеното от БОЕЦ изглежда, че случаят е същият. "Описаните събития са от преди вече доста години, но са изключително показателни и важни заради своята конкретика и автентичност", настояват от движение БОЕЦ. Обаче в публикацията им във Facebook въпросният сигнал-разказ на Танев като официален документ липсва, има само преразказ – Още: Няма да разберат дали не ядат неговото месо (ВИДЕО)

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Бойко Борисов Сесил Каратанчева Александър Томов Светослав Симеонов Делян Пеевски Движение БОЕЦ Барселонагейт Иван Танев
