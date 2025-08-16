Срещата Тръмп-Путин:

Щастливият Илиан Илиев разкри коза, с който Черно море победи Спартак Варна

16 август 2025, 21:48 часа 174 прочитания 0 коментара
Щастливият Илиан Илиев разкри коза, с който Черно море победи Спартак Варна

Старши треньорът на Черно море – Илиан Илиев, даде своето мнение след успеха на "моряците" над Спартак във варненското дерби от петия кръг на Първа лига. 

„Трябва да кажа, че влязохме добре с гола в мача, но след това отстъпихме инициативата на Спартак, а те изравниха. Те печелеха единоборства и ни създадоха доста главоболия. На полувремето си казахме доста неща, защото ако бяхме продължили по същия начин като първото полувреме, нямаше да спечелим. Второто полувреме владеехме инициативата. Поздравявам Спартак, показаха лице и желание. Ние обаче, успяхме да задържим топката и когато го правим, можем да създадем проблеми на всеки отбор“, заяви Илиев след успеха на Черно море над Спартак Варна.

„Те си заслужават на моменти да играя, а на моменти да стоят отвън. Момчето, което влезе, е родено 2004 г. Не пречи да налагаме млади чужденци. Добре е, че тези момчета вкарват голове, но могат да играят по-добре. Рано е да се каже дали са се адаптирали, трябва им време. Излязоха важни играчи и имаме да подобряваме доста неща, особено при играта без топка“, смята той.

„Нека си починем, да отпразнуваме победата и от понеделник да мислим за Локомотив, който въпреки всички приказки, има добър отбор и печели доста точки“, завърши треньорът на Черно море.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Илиан Илиев ПФК Черно море Спартак Варна Първа лига
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес