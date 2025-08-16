Щастливият Илиан Илиев разкри коза, с който Черно море победи Спартак Варна

Старши треньорът на Черно море – Илиан Илиев, даде своето мнение след успеха на "моряците" над Спартак във варненското дерби от петия кръг на Първа лига.

„Трябва да кажа, че влязохме добре с гола в мача, но след това отстъпихме инициативата на Спартак, а те изравниха. Те печелеха единоборства и ни създадоха доста главоболия. На полувремето си казахме доста неща, защото ако бяхме продължили по същия начин като първото полувреме, нямаше да спечелим. Второто полувреме владеехме инициативата. Поздравявам Спартак, показаха лице и желание. Ние обаче, успяхме да задържим топката и когато го правим, можем да създадем проблеми на всеки отбор“, заяви Илиев след успеха на Черно море над Спартак Варна.

„Те си заслужават на моменти да играя, а на моменти да стоят отвън. Момчето, което влезе, е родено 2004 г. Не пречи да налагаме млади чужденци. Добре е, че тези момчета вкарват голове, но могат да играят по-добре. Рано е да се каже дали са се адаптирали, трябва им време. Излязоха важни играчи и имаме да подобряваме доста неща, особено при играта без топка“, смята той.

„Нека си починем, да отпразнуваме победата и от понеделник да мислим за Локомотив, който въпреки всички приказки, има добър отбор и печели доста точки“, завърши треньорът на Черно море.