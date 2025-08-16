Варна е "зелено-бяла"! Черно море подчини Спартак с голове на млади българи, но друг блесна

Срещата Тръмп-Путин:

Черно море постигна изключително ценен успех над Спартак Варна с 3:1 в дерби от петия кръг на Първа лига. Георги Лазаров започна шоуто с попадение във втората минута, за което основна роля изигра асистиралият Жоао Педро. Не след дълго Шанде засече центриране на Деян Лозев, за да възстанови паритета. До почивката нов пробив на Педро доведе до гол на Николай Златев. В заключителните минути Кардозо сложи точка на спора.

Символичните гости стартираха превъзходно. Педро спечели висока топка, напредна и изведе Лазаров. Намиращият се в превъзходна форма младок стреля по диагонал и откри резултата. Малко по-късно Жоао Педро пак проби и пусна успореден пас на голлинията, който Златев не засече по най-добрия начин и уцели греда.

"Соколите" отвърнаха с пропуск с глава на Грънчов, при който Илиев се намеси. В 12-ата минута Спартак все пак изравни. Лозев спечели терен по десния фланг и намери Шанде. Бразилецът не чакаше втора покана, за да изравни с мощен шут. В средата на полувремето стражът на Черно море пак демонстрира рефлекс и изби опасен изстрел на Маринов. 

В 39-ата минута поредните добри действия на Педро доведоха до гол. Негово подаване "мина" през Ковальов, който не реагира добре. Топката стигна до Златев и той отново изведе "моряците" напред в резултата. През втората част Ники Златев и Лазаров пропиляха добри възможности, като при втората Петрашило се намеси самопожертвователно.

Последваха две опасни атаки, при които Дробаров и Грънчов показаха, че владеят шпагатите, и предотвратиха по-сериозни опасности. Максим Коваьлов пък частично се реваншира за грешката си при гола на Златев, спирайки излезлия очи в очи с него Селсо Сидни. Опасните положения пред двете врати валяха, но в 89-ата минута Кардозо се възползва от пас на Дончев за крайното 1:3. Тимът на Илиан Илиев събра 11 точки на временната трета позиция, а Спартак е 12-и с 3 пункта.

Джем Юмеров
