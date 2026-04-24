Ще рискува ли Янев? ЦСКА с важен коз, но и с едно наум за вечното дерби

ЦСКА получи добри новини преди голямото дерби с Левски, което ще се играе утре (25 април) от 16:00 часа на Националния стадион "Васил Левски". Халфът Макс Ебонг, който беше заменен принудително в мача срещу Лудогорец заради травма, вече е възстановен и ще бъде в групата за двубоя, съобщава "Мач Телеграф".

Въпреки че Ебонг е на линия, треньорът Христо Янев вероятно няма да рискува със здравето му на всяка цена. Причината е, че основната цел на "червените" до края на сезона е спечелването на Купата на България, където отборът отново ще се изправи срещу Лудогорец. След трудния старт на кампанията и изоставането в първенството, турнирът за Купата остава най-сигурният шанс за трофей и излизане в Европа, което прави опазването на ключови играчи приоритет.

Съставът на ЦСКА обаче няма да бъде пълен. Мача със "сините" със сигурност пропускат наказаните Анжело Мартино и Бруно Жордао. Очаква се техните места в единадесеторката да заемат Андрей Йорданов и Петко Панайотов.

До момента сезонът за ЦСКА преминава през много обрати. Отборът все още търси постоянство под ръководството на Христо Янев, като силните игри се редуват с кадрови проблеми. Победата над шампиона Лудогорец в последния кръг донесе нужното самочувствие, но липсата на важни фигури заради картони ще подложи на изпитание дълбочината на състава в най-чакания мач от феновете.

