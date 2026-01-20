Любопитно:

Халф с близо 100 мача за ЦСКА е бил предложен на Левски

20 януари 2026
Бивш полузащитник на ЦСКА с близо 100 мача за „армейците“ е бил предложен на големия съперник на „червените“ на терена – Левски. Става въпрос за 26-годишния колумбиец Марселино Кареасо. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Както е известно, южноамериканецът напусна ЦСКА през лятото на 2025-та, след като договорът му с клуба изтече и той реши да не го подновява.

Марселино Кареасо е свободен агент

За последно Марселино Кареасо бе част от кипърския Аполон Лимасол. Той обаче така и не успя да се наложи в новия си тим и през есента взе участие в едва 6 мача, в които записа само 74 минути на терена. Това не се понрави на колумбийския полузащитник и той се договори с ръководството на Аполон да разтрогне контракта си с клуба по взаимно съгласие. Това означава, че в момента той е свободен агент и Левски може да го вземе без да плаща трансферна сума. За момента обаче няма яснота дали „сините“ ще опитат да привлекат бившия футболист на ЦСКА.

Марселино Кареасо

Кариерата на халфа в ЦСКА

Марселино Кареасо премина в ЦСКА през есента на 2022-ра от колумбийския Онсе Калдас. Тогава „червените“ платиха 100 хиляди евро за правата му. Той бързо успя да се превърне в основен играч в състава на „армейците“ като изигра общо 97 двубоя за тима във всички турнири. В тях халфът се отличи с 11 попадения и 10 асистенции. В момента порталът „Transfermarkt“ оценява Кареасо на 1,5 милиона евро.

Бойко Димитров
