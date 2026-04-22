Сираков оцени една от звездите на Левски на 4 милиона евро

22 април 2026, 9:33 часа

Ръководството на Левски, начело с мажоритарния собственик на клуба Наско Сираков, е поставило сериозна цена на една от големите звезди в състава на Хулио Веласкес. Става дума за голмайстора на „сините“ Евертон Бала. Както е известно, през този сезон бразилецът се представя много силно с екипа на българския гранд и логично привлече интереса на редица отбори от чужбина.

Три отбора от Израел следят Евертон Бала

Сред кандидатите за подписа на Евертон Бала са израелските Макаби Хайфа, Апоел Йерусалим и Апоел Тел Авив. Според медиите в страната, цитирани от колегите от „Мач Телеграф“, от Левски са поставили цена от 4 милиона евро на офанзивния футболист. Тази сума обаче е малко висока за въпросните клубове, като те се надяват, че при евентуалното стартиране на преговори за правата на бразилеца, ще успеят да я намалят на около 3 млн.

Евертон Бала Левски

Бразилецът прави много силен сезон с екипа на Левски

До момента през сезона Евертон Бала има на сметката си общо 39 мача за Левски във всички турнири, в които е реализирал 17 попадения и е направил 5 асистенции. Той също така дели първото място в голмайсторската листа на Първа лига с Ивайло Чочев от Лудогорец, като двамата имат по 16 попадения. Бразилецът има договор със „сините“ до лятото на 2027-ма, а според авторитетния портал „Transfermarkt“ цената му е 2,5 милиона евро.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
