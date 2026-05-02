Скамейката на ЦСКА няма да е в пълен състав за следващите 3 мача: Наложена е и солидна глоба

ЦСКА навлезе в най-напрегнатия период от сезона. Освен началото на плейофите, 1/2-финалите за Купата на България също вдигнаха емоциите. Именно във втория сблъсък с Лудогорец за Купата изгоря и един от помощниците на Христо Янев – Калоян Генов. В реванша, завършил 0:0 на Националния стадион “Васил Левски“, той получи червен картон за обиди на длъжностни лица. Това му носи наказание от три мача. Той ще трябва и да заплати глоба от 1022.58 евро.

Калоян Генов може да обжалва наказанието си

Ето какво гласи постановлението на дисциплинарната комисия: “За получен червен картон за обиди на длъжностни лица, на основание чл.34, ал.1, т.5, т. 9, предложение 3 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва Калоян Мирославов Генов – пом. треньор на ПФК „ЦСКА“ гр. София със забрана за изпълняване на функции за 3 срещи и глоба в размер на 1022.58 евро“. Наказанието на Генов подлежи на обжалване, но ако бъде потвърдено, той ще го изтърпи в пълния му размер.

Още: Мохамед Брахими ще следва стъпките на бивш ас на ЦСКА: разкри как иска да продължи кариерата си

Генов ще пропусне мачовете с Лудогорец и ЦСКА 1948

Тогава помощникът на Христо Янев ще пропусне срещата с Лудогорец от Първа лига, както и двата мача с ЦСКА 1948. В момента главната цел пред ЦСКА е класиране в квалификациите за някой от европейските клубни турнири. Приоритетно тази цел се преследва през Купата на България, тъй като това би донесло и трофей на “армейците“. А класиране в топ 3 на Първа лига изобщо не е сигурно.

Още: Мохамед Брахими: “Началото в ЦСКА беше трудно, предпочитам България пред Франция“