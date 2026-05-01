Христо Стоичков завоюва нов златен медал в компанията на Инфантино

Легендарният български футболист Христо Стоичков продължава да бъде сред най-ярките фигури в световния елит, дори години след края на активната си кариера. Носителят на "Златната топка" се похвали с поредното си престижно отличие, този път завоювано на канадска земя. Поводът за радост дойде по време на официалния конгрес на ФИФА, който се провежда във Ванкувър.

Програмата на голямото събитие включваше традиционния мач на легендите, където Камата отново демонстрира шампионския си дух на терена. В компанията на президента на световната футболна централа Джани Инфантино и редица величия от близкото минало, българинът изведе своя отбор до победата.

Емоциите си от триумфа Стоичков сподели директно в социалните мрежи:

"Още един златен медал! С отбора на ФИФА и президента Джани Инфантино спечелихме мача на легендите преди конгреса във Ванкувър! Изживяването беше страхотно! Винаги съм обичал златото! Медалът съвсем скоро ще е в моята зала на славата!"

Този нов успех идва в момент, в който Христо Стоичков е по-активен от всякога в обществения живот. Освен ангажиментите си към ФИФА, легендата продължава да развива своята "Зала на славата" в София, която се превърна в задължителна дестинация за спортните фенове. Контекстът на неговата визита в Канада подчертава и силното му влияние в управлението на световния футбол, където той често е съветник и лице на ключови инициативи.

Наред с международните изяви, Камата остава близо и до българския футбол, като наскоро загатна за мащабни планове, свързани с родния ЦСКА и потенциални гостувания на европейски грандове като Барселона и Милан у нас.

