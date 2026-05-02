Спорт:

Все повече шофьори се оплакват от заслепяване от фарове

02 май 2026, 12:25 часа 425 прочитания 0 коментара
Снимка: NJCar
Ако ви се струва, че напоследък фаровете на насрещните автомобили са започнали да ви заслепяват по-често от преди, най-вероятно това е точно така. Американската автомобилна асоциация (AAA) проведе проучване, което установи, че 6 от 10 съвременни шофьори смятат, че заслепяващата светлина е сериозен проблем при шофиране през нощта.

В същото време почти три четвърти от участниците в допитването (73%) заявиха, че ситуацията се е влошила забележимо през последните десет години. Данните са базирани на интервюта с 1092 американски шофьори, проведени от 5 до 8 февруари тази година.

Авторите на изследването приписват увеличаването на проблема със „заслепяващото насрещно движение“ на факта, че фаровете са станали по-ярки заради използването на нови технологии. Но не става въпрос само за нарастващата употреба на LED светлини — самите машини са станали по-високи, обяснява Грег Бранън, който е сред водещите инженери на Асоциацията.

Оказа се също, че шофьорите, които носят диоптрични очила, страдат от ярки фарове повече от тези без тях – 70% срещу 56%. Собствениците на високи пикапи се оплакват по-рядко от всички останали – 41% срещу 66%. Също така жените изпитват по-голям дискомфорт от мъжете – 70% срещу 57%.

Като цяло, адаптивната светлина намалява проблема (между другото, в Съединените щати нейното използване беше разрешено едва от 2022 г.), но не го решава напълно. Затова и експертите по пътна безопасност са категорични, че шофьорите трябва да се грижат не само за себе си при настройка на фаровете на автомобилите, но и за останалите участници в движението.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Велизар Георгиев Отговорен редактор
Шофьори безопасност на пътя фарове
Още от Авто
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес