"Не е развод, но не е честно към хората": Ивайло Мирчев за раздялата с ПП

"Демократична България" е коалицията вдясно, просъществувала най-дълго, скоро ставаме на 9 години. Имали сме много спорове, но накрая сме сядали на масата и сме се разбирали. Така трябва да бъде в една парламентарна група и в една политическа сила, която има самочувствието да каже: "Зз искам да управлявам тази страна, аз искам властта в тази страна". Това заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев в ефира на bTV.

По думите му, разделянето на парламентарната група на "Продължаваме Промяната - Демократична България" не е развод, а голяма политическа грешка. И ДБ са направили всичко възможно да го предотвратят.

Той оцени предложения от ПП документ за създаване на парламентарен съюз между двете парламентарни групи като недовършен, включващ намерения, но не предлагащ структура и конкретен план. "В парламентарната практика няма такъв тип документи, ние ще го обсъдим с колегите от ДСБ. Но ще странно да кажем на хората - разделяме се, за да бъдем заедно. Когато хората гласуват на парламентарни избори, особено след протестите през декември, и искат промяна в страната си, те очакват политиците да бъдат техен инструмент и тяхната политическа сила да изпълни целите си. Разделянето не е честно към самите хора", каза Ивайло Мирчев.

По думите му, във всяка коалиция и във всяка партия има дебати и спорове, такива има и в "Да, България". Това обаче не означава, че трябва да се реагира емоционално. Защото политиците дават решения, преодолявайки личната си емоция. И благодари на ДСБ за подкрепата.

Съпредседателят на "Да, България" посочи, че в ПП-ДБ винаги е имало разминавания по оста ляво-дясно в икономиката, като например ДБ винаги са настоявали да не се дават помощи на калпак, а таргетирано, но винаги е било вземано компромисно решение в интерес на страната и не се е стигало до разцепление.

По отношение избора на ВСС, Мирчев не вижда да има проблем при вече заявените позиции от ДБ и ПП. Въпросът е какво ще предприеме първата политическа сила "Прогресивна България". И отбеляза, че остротата и категоричността на говорителите на формацията по премахването на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски, което е само един символен акт, са започнали да омекват.

"Нашите подписи под санитарния кордон за Пеевски си стоят и не са мърдали, изчезнаха тези на едни партии, чиито партии също изчезнаха. В политиката е много важно да бъдеш последователен и да изпълняваш ангажиментите си", каза Ивайло Мирчев.

Той напомни за публикуваните от сайта “Бърд” записи на бившия председател на Върховния административен съд Георги Чолаков, в който той, заедно със съдия с прякор Лютеничката, говорят за 600 000 лв. в чували. “Ние сме доста технологични хора и тествахме с няколко софтуера записа - той не е манипулиран с изкуствен интелект. Този случай може да влезе за разглеждане в парламентарна комисия. Защото Чолаков, който осигурява мнозинствата на олигархичния модел във ВСС, когато говори за чували с пари, които му се носят, за да се решават конкретни дела, и когато това не влиза в медиите и прокуратурата не се задейства, е добре да влезе поне в парламента, за да разбере обществото какви хора биват назначавани на високи позиции в държавата. Затова тук е важна ролята на “Прогресивна България” - дали иска да разгради модела, или да замени една олигархия с друга”, каза Мирчев.

Общи кандидатури

Той заяви, че заедно с ПП ще подкрепят един и същи кандидат за кмет на столичния район “Средец” и че няма причина да не подкрепят един и същи кандидат за президент. По повод огласеното от Николай Денков име на Андрей Гюров за кандидат за президент, той заяви, че Гюров в момента е служебен премиер и е вредно да се коментират всякакви имена за кандидат за президент.

“Гюров е обединителна фигура за цялата страна с това, което свърши за изборите заедно с Емил Дечев и Георги Кандев начело на МВР. Оценката ни за него е много добра като служебен премиер”, каза Мирчев. И добави, че ДБ водят сериозни разговори с Форума за демократично действие, които, по думите му, имат ясна заявка за силна демократична фигура за президент и се надява заедно с тях да направят най-добрия избор.