Какво ви трябва за безпроблемно пътуване за празниците

Пътуванията през пролетта и лятото се увеличават – не само като брой, но и като разстояния. Затова е много важно автомобилът ви да бъде в добра форма, преди да поеме по пътищата. За целта обаче е важно да се спазват няколко прости правила.

Експерти съветват да започнете с основна диагностика. Ако ви предстои дълго пътуване, си струва да проверите нивото и състоянието на техническите течности, спирачките, окачването, налягането в гумите и, ако е необходимо, да направите реглаж на колелата. Дори малка повреда, която в града почти не пречи, може бързо да се превърне в проблем на магистралата.

Видимостта трябва да се разглежда отделно. През пролетта времето често се променя, затова е по-добре да се сменят старите чистачки преди пътуването и резервоарът да се напълни с лятна течност за измиване Лошите чистачки в дъжда са по-уморителни, отколкото изглежда - шофьорът се напряга по-бързо, вижда маркировките по-зле и реагира на ситуацията по-късно.

Маршрутът също трябва да бъде подготвен, а не просто да се въвежда точка в навигацията. По-добре е предварително да видите местата за зареждане, възможни спирки, кафенета и опции за нощувка, ако пътят отнема повече от ден. Времето също трябва да се планира внимателно и с едно наум, защото задръстванията, ремонтите на пътищата и навалицата на мета за зареждане лесно да добавят допълнителни часове към пътуването.

В същото време, преди да тръгнете, си струва да разгледате аптечката, предупредителния триъгълник, кабелите за зареждане и състоянието на резервната гума или комплекта за ремонт. Търсенето на зарядно за телефон или справянето с спукана гума, която вече е на пътя, внася излишно напрежение, особено когато има деца в автомобила и гоните някакъв график.

Като цяло, подготовката за пътуване е поредица от дребни неща, които шофьорът трябва да свърши. И повечето от тях изглеждат досадна, което кара някои хора да ги пренебрегват, без да осъзнават, че това може да им спести доста неприятности по-късно.