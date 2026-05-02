ЦСКА даде още важна информация за фен картите за новата “Армия“ (ВИДЕО)

Преди дни ЦСКА обяви голяма новина. Домакинските фенове на новия стадион “Българска армия“ ще трябва да притежават фен карти, с които да получават достъп за съоръжението. Освен проверка на картата, ще се извършва и справка с вените на китката. Тази мярка е с цел подобряване на безопасността и защитата на феновете. Сега от клуба пуснаха и пояснително видео, в което техническият директор и бивш футболист на ЦСКА Михаил Александров отговаря на най-често срещаните въпроси по темата.

ЦСКА: “Нашата цел е ясна“

Ето какво написаха от клуба: “Фен регистрацията е важна стъпка към по-сигурна и модерна среда на стадиона. Подготвихме отговори на едни от най-важните въпроси, които си задавате, за да бъдете напълно информирани за това, което предстои. Нашата цел е ясна - безопасност, спокойствие и по-добро изживяване за всеки един привърженик. Водени сме най-вече от желанието да създадем възможно най-добрата среда за нашите деца на стадиона. Гледайте видеото, за да научите повече. Очаквайте и допълнителна информация съвсем скоро“.

Новата “Българска Армия“ трябва да е готова през есента

Очаква се новият стадион на ЦСКА да бъде готов през есента и да може да приема срещи от септември. От клуба обещават това да е най-модерният стадион в България. За “армейците“ остават още 6 срещи до края на сезона. 2 с Лудогорец, 2 с ЦСКА 1948 и 1 с Левски от плейофите в Първа лига и финалът за Купата на България срещу Локомотив Пловдив. “Червените“ имат всички шансове да се класират за Европа през следващия сезон и да приемат мачове от евротурнирите на новия си стадион.

