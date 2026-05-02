ЦСКА даде още важна информация за фен картите за новата “Армия“ (ВИДЕО)

02 май 2026, 12:57 часа 642 прочитания 0 коментара

Преди дни ЦСКА обяви голяма новина. Домакинските фенове на новия стадион “Българска армия“ ще трябва да притежават фен карти, с които да получават достъп за съоръжението. Освен проверка на картата, ще се извършва и справка с вените на китката. Тази мярка е с цел подобряване на безопасността и защитата на феновете. Сега от клуба пуснаха и пояснително видео, в което техническият директор и бивш футболист на ЦСКА Михаил Александров отговаря на най-често срещаните въпроси по темата.

ЦСКА: “Нашата цел е ясна“

Ето какво написаха от клуба: “Фен регистрацията е важна стъпка към по-сигурна и модерна среда на стадиона. Подготвихме отговори на едни от най-важните въпроси, които си задавате, за да бъдете напълно информирани за това, което предстои. Нашата цел е ясна - безопасност, спокойствие и по-добро изживяване за всеки един привърженик. Водени сме най-вече от желанието да създадем възможно най-добрата среда за нашите деца на стадиона. Гледайте видеото, за да научите повече. Очаквайте и допълнителна информация съвсем скоро“.

Стадион

Новата “Българска Армия“ трябва да е готова през есента

Очаква се новият стадион на ЦСКА да бъде готов през есента и да може да приема срещи от септември. От клуба обещават това да е най-модерният стадион в България. За “армейците“ остават още 6 срещи до края на сезона. 2 с Лудогорец, 2 с ЦСКА 1948 и 1 с Левски от плейофите в Първа лига и финалът за Купата на България срещу Локомотив Пловдив. “Червените“ имат всички шансове да се класират за Европа през следващия сезон и да приемат мачове от евротурнирите на новия си стадион.

Николай Илиев Отговорен редактор
ЦСКА Михаил Александров стадион Българска армия
