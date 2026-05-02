Мохамед Брахими ще следва стъпките на бивш ас на ЦСКА: разкри как иска да продължи кариерата си

Мохамед Брахими пристигна в ЦСКА със свободен трансфер през лятото на 2025 г. Началото му беше трудно, но по време за зимната пауза той показа добри игри. Христо Янев му даде шанс през втория полусезон и сега крилото е основен играч на “армейците“. В интервю за сайта “africafoot“ Брахими говори както за трудното начало на футболната си кариера, така и за плановете за бъдещето си. Той разкри, че иска да следва стъпките на бившия футболист на ЦСКА Райс М'Боли и да заиграе за националния отбор на Алжир.

Мохамед Брахими: “Във футбола всичко може да се промени бързо“

След като говори за началото на футболния си път, Мохамед Брахими обърна внимание и на бъдещето си. На въпрос дали мисли за нов трансфер, той отговори: “Честно казано, не мисля за това сега. Класирахме се за финала за Купа на България и целият ми фокус е върху тази цел. Ако спечелим купата, ще има европейско участие, а това може да ти даде желание да продължиш. След това, във футбола всичко може да се промени бързо: проектът на клуба, резултатите, треньорът... Затова в момента се концентрирам върху края на сезона, а след това ще видим какво ще се случи“.

“Много харесвам Реал Мадрид“

Французинът с Алжирски корени разкри дали има места, където би искал да продължи кариерата си: “Да, Англия и Испания. Английското първенство много подхожда на моите характеристики заради силата и високото темпо, а и е едно от най-добрите в света. Що се отнася до Испания, това е въпрос на футболна култура и стил на игра. Много харесвам Реал Мадрид, а футболът там е различен и по-техничен. Тези две първенства винаги са ме привличали“.

“Вярвам, че кариерата ми говори сама за себе си“

Брахими не изключва и завръщане във Франция: “Не затварям никакви врати. Ако се появи добър проект във Франция, защо не? Но това не е самоцел. Не си казвам: „Трябва на всяка цена да се върна във Франция, за да докажа нещо“. Ако се случи, добре. Ако не, ще продължа пътя си другаде. В началото имах желание да се доказвам, сякаш исках да покажа на някои хора, че са сгрешили в преценката си за мен. Днес обаче вярвам, че кариерата ми говори сама за себе си. Вече не изпитвам нужда от реванш или отмъщение. Въпреки това. френското първенство остава много силно, така че завръщане там е възможно“.

“Преди мен е имало примери като Райс М'Боли“

На финала, крилото разкри, че иска да последва пътя на бившия футболист на ЦСКА Райс М'Боли: “Да, едновременно е мечта и цел. Още от дете това е нещо много важно за мен. Свързано е с корените, културата и принадлежността ми. Днес, играейки в клуб като ЦСКА, си казвам, че това е напълно възможно. Преди мен е имало примери като Райс М'Боли, който премина през този клуб, след което успя да стигне до националния отбор и да остави своя отпечатък“.

