Мохамед Брахими: “Началото в ЦСКА беше трудно, предпочитам България пред Франция“

Крилото на ЦСКА Мохамед Брахими имаше труден старт в отбора на “армейците“. Той пристигна при “червените“ със свободен трансфер през лятото на 2025 г. Французинът с алжирски корени даде интервю пред сайта “ africafoot“. В него той говори за началото на футболната си кариера. След като не е успял с професионалния футбол във Франция, той идва в България с помощта на агент, препоръчан от брат му.

Мохамед Брахими: “В началото беше нещо като лагер за свободни агенти“

Ето какво разказа Мохамед Брахими за началото на футболната му кариера: “ Формирах се във Франция, между регионите на Сент Етиен и Лион. Играх в юношеските формации, а след това и в аматьорски клубове при мъжете. След периода на Ковид се появи възможност в България. Брат ми беше играл тук преди и познаваше агент, който ми предложи да пробвам. В началото беше нещо като лагер за свободни агенти, където агентът сформира отбор, за да играем срещу професионални клубове. Представих се добре и след това един от клубовете поиска да ме види отново. Така подписах първия си професионален договор в кариерата“.

“Треньорът, който ме привлече, напусна само след три мача“

За присъединяването си към ЦСКА той каза: “ЦСКА е един от най-големите клубове в България. Началото не беше лесно, особено след бързата смяна на треньора веднага след пристигането ми. Треньорът, който ме привлече, напусна само след три мача. Но когато погледна назад сега, виждам, че тези трудности много ми помогнаха. Те ме изградиха психически и ме направиха по-силен. Днес се чувствам по-добре, намерих мястото си в отбора и смятам, че представянето ми в последно време потвърждава, че съм на прав път“.

“Развих се в повтарянето на усилията“

На въпрос дали българското първенство му подхожда, Брахими отговори: “Да, мисля, че е така. Това е първенство, което изисква много сила, постоянно има единоборства. С времето разбрах по-добре какво се иска от мен. Развих се в повтарянето на усилията, в тактическата дисциплина и в работата за отбора. Аз съм офанзивен играч, но се научих да се защитавам и да се жертвам за колектива. А това е нещо, което треньорите ценят много“.

“Целта ми беше просто да стана професионален футболист“

Крилото вижда престоя си в България като междинна спирка в кариерата: “В началото целта ми беше просто да стана професионален футболист. След като го постигнах, започнах да търся нови стъпки. Днес съм в клуб, който смятам за най-добрия в България, но виждам това все още като етап от пътя. Има по-високо ниво, до което искам да стигна“.

“Участието в европейски турнир е много важно“

Мохамед Брахими разкри защо предпочита България пред Франция, поне що се отнася до футбола: “За мен е по-добре да съм в клуб, който се бори за челните места и има европейски амбиции, дори първенството да е по-малко известно. Участието в европейски турнир е много важно. Този опит развива играча и му носи силни емоции. Целта ми е да се установя в отбор, който редовно участва в такива състезания“.

