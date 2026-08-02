Откриха тялото на алпиниста Нирмал Пурджа (ВИДЕО и СНИМКИ)

Тялото на известния британско-непалски алпинист Нирмал Пурджа беше открито на връх Броуд Пийк в Пакистан, съобщиха спасителните екипи, цитирани от Би Би Си. От Алпийския клуб на Пакистан съобщиха в неделя, че тялото му е намерено на около 5700 метра надморска височина. В района са забелязани още три тела, но самоличността им все още не е официално потвърдена.

“Giving up is not in the blood, sir. It’s not in the blood.”

RIP Nirmal Purja 🙏🏼 pic.twitter.com/Tstmbu92th — Harshal Patil (@harshalpatil233) August 1, 2026

Смъртта на 43-годишния алпинист беше съобщена в събота от неговата компания Elite Expeditions, която заяви, че той е сред десетимата души, загинали при лавината. Сред първите, които отдадоха почит към него, беше и принцът на Уелс.

Рекордьор, променил историята на алпинизма

Роденият в Непал Пурджа, който по-късно служи в британската армия, придоби световна известност през 2019 г., когато изкачи всичките 14 върха на планетата с височина над 8000 метра само за 189 дни - с повече от 7 години по-бързо от предишния рекорд. Алпийският клуб на Пакистан съобщи, че наземни екипи ще транспортират откритите тела до японския базов лагер.

Преди официалното потвърждение за смъртта на Пурджа пакистанските власти съобщиха, че са открити телата на още трима участници в експедицията му - американката Малъри Гайс, Надира Ахмед Абдула Ал Харти от Оман и непалеца Пур Бахадур Гурунг. В събота министър-председателят на Непал Балендра Шах заяви, че „трагичната смърт на шестима непалски и четирима чуждестранни алпинисти, сред които и световният рекордьор Нирмал Пурджа, в планинската верига Каракорум в Пакистан, ни потресе“. „Историята на тяхната смелост, отдаденост и принос винаги ще бъде вдъхновение“, добави той.

Поклон от семейството и принц Уилям

В изявление по-големият брат на алпиниста Камал Пурджа написа: „С най-тежко сърце споделям опустошителната новина, че моят любим по-малък брат Нирмал „Нимсдай“ Пурджа и останалите алпинисти вече не са сред нас. Макар сърцата ни да са разбити, ние сме безкрайно горди с теб. Твоето наследство ще живее вечно.“

Принц Уилям заяви, че е дълбоко натъжен от трагичната смърт на Пурджа, който по думите му първо е „служил достойно“ като войник, а след това се е превърнал в „един от най-великите алпинисти“. Британският министър на отбраната Уес Стрийтинг също изрази съболезнования в публикация в X.

Former Gurkha and UK Special Forces soldier Nirmal Purja conquered all 14 of the world’s 8,000m peaks in just 6 months and 6 days, proving that the impossible is only a mindset.



"𝖦𝗂𝗏𝗂𝗇𝗀 𝗎𝗉 𝗂𝗌 𝗇𝗈𝗍 𝗂𝗇 𝗍𝗁𝖾 𝖻𝗅𝗈𝗈𝖽." — 𝖭𝗂𝗋𝗆𝖺𝗅 𝖯𝗎𝗋𝗃𝖺

Respect @nimsdai 🏔️ pic.twitter.com/bQpaDbk2Jw — 𝐌𝐚𝐝𝐡𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚 (@Madhunita_) August 2, 2026

„Изключително тъжно е да научим за смъртта на Нирмал (Нимс) Пурджа и хората, с които изкачваше върха. Той беше вдъхновяваща личност, служил дълги години във въоръжените сили на Великобритания, а невероятните му алпийски постижения са известни по целия свят“, написа министърът.

Спасителите не са имали надежда за оцелели

Говорителката на Алпийския клуб на Пакистан Найла Киани, която участва в спасителната операция, заяви пред Би Би Си, че организацията се е опасявала, че всички членове на експедицията са загинали. Тя разказа, че е участвала в редица експедиции, ръководени от Пурджа, и го определи като изключително опитен и безстрашен алпинист, като похвали лидерските му качества.

Спасителните екипи издирваха алпинистите от четвъртък, когато лавина удари 8047-метровия връх Броуд Пийк в планинската верига Каракорум - дванадесетия по височина връх в света. Международната експедиция е била ръководена именно от Пурджа.

От специалните части до световните върхове

Известен още като Нимс, Пурджа придоби световна популярност през 2019 г. със своя рекорд за изкачването на всички 14 осемхилядника за 189 дни. Историята му достигна до милиони зрители чрез документалния филм на Netflix „14 Peaks: Nothing Is Impossible“, излязъл 2 години по-късно. Тогава той каза: „Това бяха изключително тежки, но и смиряващи 6 месеца. Надявам се да съм доказал, че с решителност, вяра в себе си и позитивно мислене всичко е възможно.“

Пурджа е служил 16 години в британската армия, като 10 от тях прекарва в специалните части. През 2018 г. покойната кралица Елизабет II го удостоява с орден MBE (Member of the Order of the British Empire) за изключителните му постижения във високопланинския алпинизъм. Той живееше със съпругата си и 3-годишната им дъщеря в графство Хемпшър в Южна Англия и често е казвал, че е първият гуркха, изкачил Еверест, докато служи в британската армия.

Последното му послание

В последната си публикация в X, направена в понеделник, Пурджа разкри, че първоначално не е възнамерявал да изкачва Броуд Пик. „Първоначалният план беше да изкача само Гашербрум II“, написа той.

Малко преди отпътуването си за Пакистан обаче осъзнал, че ако покори и Броуд Пик, ще му остане само още един връх, за да стане първият човек в историята, изкачил два пъти всичките 14 осемхилядника без използване на допълнителен кислород. „Това не беше планирано. Но възможностите не крещят - те нашепват на онези, които вече работят тихо и упорито“, пише той. „Броуд Пийк, не моля за нищо друго освен за безопасно изкачване и безопасно слизане. Никога не приемам нито една планина за даденост“, добави алпинистът.

Броуд Пийк е смятан за един от най-трудните върхове за изкачване. Първото успешно изкачване е осъществено през 1957 г. от австрийска експедиция. Оттогава върхът е покорен от множество алпинисти, но десетки са загубили живота си по склоновете му. Една от най-трагичните години е 2013 г., когато там загиват най-малко шестима души.