Неизвестни падащи обекти, открити в Големия адронен колайдер: Учените са изненадани

Учените може би вече са открили признаци на неуловимата тъмна материя, която е 5 пъти по-разпространена от обикновената материя. Резултатите от изследването са публикувани в списание Physical Review D, пише ScienceAlert.

Неизвестни падащи обекти в Големия адронен колайдер

В продължение на много години от вътрешността на Големия адронен колайдер идват странни сигнали. Учените ги наричат ​​неидентифицирани падащи обекти. Това е странен проблем в протонния лъч, за който се смята, че е причинен от попадане на микроскопичен прах в лъча. Но Големият адронен колайдер е най-модерният ускорител на частици, така че откъде идва този прах? Физиците смятат, че той може да е свързан с неуловимата тъмна материя.

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Никой не знае от какво е съставена тъмната материя. Известно е, че е пет пъти по-разпространена от обикновената материя и съставлява по-голямата част от масата на Вселената. Тъмната материя почти не взаимодейства с обикновената материя, която е съставена от всичко, което виждаме около нас, но физиците знаят за нейното съществуване заради гравитационното ѝ влияние върху обикновената материя. Тъмната материя все още не е директно открита, но авторите на новото изследване предполагат, че това може би вече е направено с помощта на Големия адронен колайдер, най-големият ускорител на частици в света. Той изстрелва протони с почти светлинна скорост и използва техните сблъсъци, за да търси нови частици и да изследва свойствата на вече известни частици.

Кандидат за ролята на частица тъмна материя е аксионният кварков нугет (AQN). Това са много плътни хипотетични обекти с маса от 5 до 1000 грама. Физиците предполагат, че именно частиците тъмна материя биха могли да провокират микроскопичен прах да навлезе в протонния лъч и да причини неизправност в него. Смята се, че AQN може да взаимодейства с обикновената материя по начини, които не са достъпни за други хипотетични частици тъмна материя.

Големия адронен колайдер се подготвя да спре, ако няма ток

Физиците смятат, че частици тъмна материя може да са преминали през Земята на около 100 километра от Големия адронен колайдер, причинявайки вибрация. Тази вибрация може да е достигнала до ускорителя на частици и да е избила микроскопичен прах от него. Няколко прахови частици са попаднали в протонния лъч и е възникнал странен проблем.

Авторите на изследването възнамеряват да анализират отново записите на неидентифицирани падащи обекти и може би ще получат повече данни за това странно явление. Физиците смятат, че Големият адронен колайдер би могъл да помогне за директното откриване на неуловимата тъмна материя.

Междувременно стана ясно, че необичаен излишък от гама-лъчение е засечен в центъра на Млечния път. Ново проучване показва, че ако това сияние се произвежда от обикновени космически обекти, включително пулсари, то би трябвало да има десетки хиляди такива, почти невидими за съвременните телескопи. Този резултат отново постави на преден план една от най-озадачаващите хипотези на астрофизиката: астрономите може би виждат косвена следа от тъмна материя.

Феноменът, наречен „Излишък на галактическия център“, отдавна е наблюдаван от астрономите – това представлява излишък на гама-лъчение около центъра на Млечния път. Това сияние е почти сферично и се простира на хиляди светлинни години. Проблемът е, че няма достатъчно известни източници на радиация, за да се обясни напълно неговата интензивност.

Гама-лъчите са най-енергийната форма на електромагнитно излъчване. Те могат да бъдат произведени от изключително мощни космически процеси, като звездни експлозии, черни дупки или пулсари. В центъра на Галактиката обаче сигналът се оказа твърде необичаен.

Съответно пред учените изникна въпросът - пулсари или тъмна материя е това, Едно възможно обяснение е, че гама-лъчите се излъчват от голям брой пулсари – бързо въртящи се неутронни звезди, които излъчват енергия. Но нов анализ показва, че за да се обяснят само наблюденията от пулсари, в централната част на Млечния път трябва да има повече от 35 000 такива обекта.

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