Плашещи паралели: Има нещо общо между съвременния свят и най-голямото масово измиране на Земята

Историята на нашата планета обхваща повече от 4,5 милиарда години. През първите 280 милиона години живот на планетата, бавнодвижещи се същества са доминирали в дънните екосистеми. Известно е, че по това време Земята се е нагрявала поради огромното количество парникови газове, отделяни в атмосферата вследствие на мащабни вулканични изригвания, които са причинили най-голямото масово измиране в историята на планетата. Но след това всичко се е променило драстично, пише Science Alert.

Съвременният свят и най-голямото масово измиране на Земята: Какво е общото между тях

Изследователи откриха обезпокоителни паралели между най-голямото масово измиране на Земята и съвременния свят. Учени от Станфордския университет откриха, че настоящите климатични промени, при които бързо затоплящите се морета изпитват недостиг на кислород, в много отношения са подобни на условията по време на Голямото измиране.

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Известно е, че преди Голямото измиране на морското дъно са живели голямо разнообразие от същества, някои от които съществуват и до днес, докато други са ни познати само от вкаменелости. В ново проучване геологът Хосе Андреас Маркес и колегите му са открили какво е причинило разликите между видовете, които са успели да оцелеят след това катастрофално изменение на климата, и тези, които не са успели да оцелеят.

Резултатите показват, че сред групите организми изчезването на видове е настъпвало много по-често сред тези, които са били по-уязвими към покачващите се температури на водата и намалената наличност на кислород. По същество бавният метаболизъм на палеозойската фауна ги е направил особено уязвими към резки промени в сравнение с видовете, които са успели да оцелеят.

В проучването учените сравняват устойчивостта на 38 различни вида към топлина и ниски нива на кислород по време на Голямото измиране. Те включват 9 вида от палеозоя и 29 вида от съвременната фауна.

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За някои от тези видове учените провели експерименти, за да съберат нови данни за границите на устойчивост, докато за други използвали данни от предишни изследвания. Комбинирането на всички тези данни показало, че палеозойската фауна като цяло е била много по-чувствителна към температурата и нивата на кислород, отколкото съвременната фауна.

Интересното е, че палеозойската фауна е била по-способна да понася ниски нива на кислород (хипоксия), докато е била в латентно състояние. Това предимство изчезва, когато е била активна. Като се имат предвид само два фактора – кислород и температура, ​​изследователите не изключват, че други фактори на околната среда, като например окисляването на океана, също биха могли да допринесат за непоносимите условия на Голямото измиране.

Така че резултатите рисуват доста тревожна картина: в най-лошия случай съвременният свят се насочва към затопляне на ниво Перм-Триас. За щастие, учените вярват, че все още този процес е обратим.

Междувременно учени анализираха през какъв период се случват големите геоложки катастрофи на Земята.

Според анализите, те се случват на интервали от приблизително 27,5 милиона години. Те включват масови измирания, мощни вулканични изригвания и други глобални събития, въпреки че учените все още не знаят какво точно задейства този цикъл. За това пише изданието Science Alert.

Авторът на изследването, геологът от Нюйоркския университет Майкъл Рампино, анализира 89 големи геоложки събития, случили се през последните 260 милиона години. Извадката включва масови измирания на морски организми и сухоземни гръбначни, периоди на кислороден дефицит в океаните, мащабни вулканични изригвания, промени в морското равнище, колебания в скоростта на литосферните плочи и други процеси.

Анализът показва, че повечето от тези събития се групират около цикъл с продължителност приблизително 27,5 милиона години. Изследователите също така идентифицираха по-слаб цикъл с продължителност приблизително 8,9 милиона години.

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