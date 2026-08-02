НАСА: Потенциално опасен гигантски астероид ще прелети край Земята

Националната администрация по аеронавтика и изследване на космоса на САЩ (НАСА) направи тревожно изявление: гигантски обект се движи към Земята с невероятна скорост. Според учените дължината на небесния обект е 756 метра, а разстоянието между астероида и планетата ще бъде малко над 5 милиона километра, пише НАСА.

Ако астероид се приближи до нашата планета на разстояние по-малко от 7,5 милиона километра и размерът му надвишава повече от 150 метра, учените от НАСА го класифицират като „потенциално опасен обект“.

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Гигантският астероид, който приближава Земята

Това е астероид 173561 (2000 YV137), който според изследователите отговаря и на двата критерия за потенциално опасен обект и следователно може да се счита за потенциална заплаха за Земята.

Трябва да се отбележи, че няма реална глобална заплаха от астероиди за нашата планета през следващите сто години, но учените непрекъснато наблюдават големи космически тела. Обектите, които достигат диаметър над 150 метра и се приближават до Земята на по-малко от 7,5 милиона километра, автоматично попадат в категорията „потенциално опасни“.

Определението „потенциално опасен“ обаче не означава, че заплахата е реална, всъщност означава само необходимост от изчисления на траекторията, а не бърз сблъсък с обекта. Изследователите отбелязват, че скали с размер до 30 метра изгарят в земната атмосфера, а обекти от 150 метра могат да причинят разрушения в регионален мащаб. В същото време космически обекти с диаметър от 1 километър или повече са способни да причинят глобални щети.

Известно е, че големият астероид 173561 (2000 YV137) ще прелети покрай Земята на разстояние от повече от 5 милиона километра на 9 август 2026 г.

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Астероидът на Страшния съд, Убиецът на Земята, Богът на Хаоса – Апофис, открит през 2004 г., предизвиква паника не само сред обществеността, но и сред учените. Последните веднага го добавиха към списъка с потенциално опасни небесни тела, вярвайки, че ще се сблъска със Земята в близко бъдеще. Учени обясняват колко опасен е този астероид за човечеството, дали може да се види през 2029 г. и какво ще се случи, ако удари нашата планета.

Според тях астероидът Апофис ще се приближи най-близо до Земята през април 2029 г.: нашата планета ще бъде на 31 600 километра разстояние - голямо разстояние, но все пак доста близо по космически стандарти. Това е под геостационарната орбита, където се намират приблизително 565 спътника. За сравнение, Луната е 12 пъти по-далеч. Въпреки че учените казват, че астероидът не представлява сериозна заплаха за Земята, те продължават да наблюдават небесното тяло, като непрекъснато коригират вероятността от сблъсък.

Този астероид е открит от американските астрономи Рой Тъкър, Дейвид Толен и Фабрицио Бернарди от обсерваторията Кит Пийк в Аризона. Съставен предимно от силикатни скали и метали, астероидът е класифициран като астероид от клас S. По отношение на формата му учените я определят като фъстък или яйце, тъй като той не е достатъчно голям, за да се закръгли от собствената си гравитация.

Възможно е той да принадлежи към така наречената „купчина развалини“ – астероиди, които не са съставени от едно цяло, монолитно парче скала, а по-скоро от отделни скали и прах, държани заедно от гравитацията.

В първите месеци след откриването му, изчисленията на траекторията му показаха 2,7% вероятност за сблъсък със Земята през април 2029 г., което предизвика вълна от медийно отразяване на „скалата на смъртта“ по целия свят. Учените поставиха оценка 4 по Торинската скала – това е първият път, когато на астрономически обект е дадена такава оценка.

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