Геолози откриха доказателства за най-дългата епоха на пожари в историята на Земята

Учени откриха доказателства за най-дългата епоха на пожари в историята на Земята. Четири обекта в Европа разкриха един и същ модел: поне десетки хиляди години там е имало редовни, интензивни пожари. Досега учените не бяха срещали фосилни доказателства за подобни дългосрочни събития от този тип. Авторите на ново изследване предлагат обяснение за феномена, въпреки че то има значителни недостатъци.

Доказателства за най-дългата епоха на пожари в историята на Земята

Международен екип от изследователи анализира цветен прашец и спори на възраст приблизително 200 милиона години, извлечени от четири сондажни обекта в Европа. Необичайните промени в цвета на находките бяха потвърдени с помощта на съвременни спори, което позволи на изследователите да определят причината им. Изследването е публикувано в Nature Geoscience.

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Граничното измиране на триаско-юрската епоха се е случило преди приблизително 201 милиона години. Въпреки че е едно от петте големи измирания на фанерозоя (последните половин милиард години), много факти остават неясни. Например, повечето учени отдават измирането на масивното отделяне на въглероден диоксид по време на вулканични изригвания в средата на Атлантическия океан. Резките колебания в морското равнище, характерни за това измиране, обаче са силно несъвместими с високите нива на CO2 във въздуха: при тези нива на CO2 във въздуха парниковият ефект е силен, което означава, че морското равнище не може да падне и трябва да остане стабилно високо.

Подобни проблеми съществуват и при разбирането на характеристиките на измиранията на сушата. Учените са озадачени от промените в цвета на растителния прашец и спорите на папратите, които са изследвали.

Авторите на новото проучване са използвали прашец и спори от сондажи от четири европейски обекта: Германия, Дания, Люксембург и Обединеното кралство. Всички те са били разпръснати по бреговете на Лавразийския проход преди 201 милиона години, което означава, че е трябвало да са имали мек крайбрежен климат през този период.

И на четирите места в слоевете, свързани с изчезването, е имало зони, където прашецът и спорите на папратите са показали отчетливо потъмняване. Изследователите са установили, че това потъмняване съответства на остатъците от дървени въглища и летливи вещества от горенето. След микроскопско изследване на 13 000 проби от прашец и спори, учените са стигнали до заключението, че потъмняването е причинено от интензивни и редовни пожари, надхвърлящи мащаба на пожарите, случвали се преди това.

Учените предполагат, че масивните пожари, които редовно са се случвали в продължение на 40 000 до 300 000 години на границата между триаския и юрския период, са резултат от глобалното затопляне. Те отбелязват, че вулканичните изригвания от тази епоха са освободили приблизително 100 трилиона тона CO2 в атмосферата, което би трябвало да е причинило затопляне с 5-10 градуса по Целзий. Те вярват, че след това триаските гори до голяма степен са изчезнали и папратите са заели тяхното място. Когато тези папрати изсъхнали, те са се превърнали в идеално гориво за пожарите.

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Изданието отбелязва, че авторите на статията са пропуснали някои важни ботанически подробности. Папратите не понасят добре ниската влажност и ниската влажност на въздуха, особено комбинацията от тези два фактора. Това се дължи на особеностите на тяхната анатомия, особено на листата им. Ето защо все още е трудно да се намерят извън относително влажни райони, като например под горска покривка или в тропическите зони.

Ако изчезването на триаските гори, както пишат изследователите, е било причинено от суша, папратите не биха могли да покрият бившите гори: те просто е нямало да имат достатъчно влага, за да виреят. След тежки пожари те едва ли биха се възстановили, тъй като това изисква значителни валежи.

Папратите са колонизирали Земята масово след последните три измирания. Това е така, защото те са добре адаптирани към ролята си на растения-пионери: растат бързо, понасят бедни почви и т.н. След изчезването на динозаврите преди 66 милиона години, папратите са покривали почти цялата суша на Земята, докато разнообразието на други растения постепенно не се е възстановило. Няма обаче следи от продължителни, редовни засушавания след изчезването на динозаврите. Това е логично, като се има предвид, че в противен случай би било по-трудно за папратите да се разпространяват масово, отколкото за други видове растения, които са по-толерантни към воден дефицит.

За да се покаже модел на редовни пожари в продължение на поне 40 000 години, папратите трябва да са получавали достатъчно влага, от една страна. От друга страна, те трябва периодично да са преживявали засушавания. По време на тези засушавания надземните части на тези растения умират, докато подземните части оцеляват и скоро започват да растат отново. Но такъв нестабилен климат, с хаотични колебания във валежите, не е типичен за наистина топли периоди.

Когато средните температури на Земята са високи, климатът се стабилизира значително и температурни колебания на годишна база намаляват. Типичен пример е екваторът на съвременната Земя или топлите периоди на палеоцен-еоценския термален максимум преди петдесет милиона години. В съвременния Порт Морсби средните температури остават практически постоянни от година на година, но на високи географски ширини това е много рядко.

Напротив, в периоди на силни студове, температурните колебания на графиките наподобяват трионна форма, с големи, остри върхове и долини в годишните температури. Това показват резултатите, получени от изследване на ледени ядра от Гренландия.

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