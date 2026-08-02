Църковният диригент Елеонора Христова: Ръкомохането не е дирижиране. Църква означава събрание, събиране на хора

В днешно време малко хора обръщат внимание на църковната музика и хорове, които се срещат в по-големите църкви в страната. Георги Аргиров ни среща с Елеонора Христова - диригент, вокален педагог и част от църковен хор.

- Как се породи тази любов към музиката и дирижирането?

- Хоровата музика е моят живот! Баща ми, който е хореограф, като дете ме записа на уроци по пиано и така се започна... Завърших своето образование в НМА "Проф. Панчо Владигеров". В момента съм хоров диригент на вокални и черковни хорови състави.

- Как започна твоята професионална кариера?

- Започнах като част от Детския радиохор към БНР, по-късно бях и музикален редактор в Радиото. Между тези ангажименти започнах и да помагам в работата на хорови състави.

- С кои хорови състави работиш в момента?

- Ръководя музикален фоклорен състав "Броеница". Това е камерен вокален състав, с който изпълняваме фолклорна и ортодоксална музика. Камерен състав е този състав, който е с по-малко участници. Намален състав, но не и ощетен. Ортодоксалната музика е църковната музика.

- Кога започват да се появяват хоровете в църквата? По света, а и у нас...

- Вокалната музика - летописът започва с църквата. Църква означава събрание, събиране на хора. Исторически нещата за църквата ни са били изключително трудни, говоря за частта за хоровото пеене. Османското владичество също оказва влияние.

- Имаш ли коментар относно последните действия на служителите от оркестрите, част от БНР?

- Разбира се, подкрепям усилията на колегите, които искат да им се подобри материално-техническата база и заплащането да съответства на вложения труд! За съжаление, Националното радио като институция е назад от актуализацията на културните си звена! Да не говорим, че интелектуалният труд, който влага всеки, трябва да бъде по-добре заплатен от физическия или този, който е нискоквалифициран.

- Може ли да се каже, че класическата музика е музиката на населението на Запад и Северозапад, където хората са малко по-студени, пряко и преносно, и това е тяхната музика? За разлика от нас и южните народи.

- Всяка една нация си има своята фолклорна музика! Да, класиката е народната музика на споменатите от теб народи и етноси.

- В момента си част от църковния хор на Руската църква в България…Тя самата има доста противоречива репутация…

- Да, и нося, образно казано, „клеймо, щампа на челото си“. Но това не ми пречи.

Това е източноправославен храм, за който се грижат страхотни хора. Средите, в които аз се движа, са от интелектуалци, които се стремят да извършват своята професионална дейност, като странят от официалната руска политика.

Снимки: Личен архив

Автор: Георги Аргиров