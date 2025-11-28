Войната в Украйна:

Гърция и Северна Македония възстановиха спрян през 2013 г. нефтопровод

28 ноември 2025, 16:32 часа 219 прочитания 0 коментара
Гърция и Северна Македония възстановиха спрян през 2013 г. нефтопровод

Нефтопроводът Солун-Скопие ще се заработи отново до края на годината след 12 години бездействие, обяви премиерът на Северна Македония Христиан Мицкоски, предаде гръцкото издание Kathimerini. В отговор на въпрос на пресата, Мицковски заяви, че тръбопроводът е почти унищожен и не е бил поддържан от много години. Тестването на налягането в тръбопровода вече е започнало, следователно той би трябвало да заработи пълноценно до края на годината.

В момента Северна Македония внася 85% от петролните си продукти от Гърция. 

Подробности за нефтопровода

Тръбопроводът Солун-Скопие е дълъг близо 213 километра, като 70 км от тях са на гръцка територия. Той е построен през 2002 г. от компанията Vardax – в която Helleniq Energy държи 80% дял, а държавата Северна Македония – 20% – за да свърже рафинериите в Солун с вече затворената рафинерия Okta, дъщерно дружество на Helleniq Energy, в Скопие.

Операциите бяха преустановени през 2013 г. по финансови и практически причини.

Газовата свързаност между Гърция и Северна Македония

Припомняме, че през юли тази година започна строителството на 66,7-километровия газов интерконектор на Северна Македония с Гърция в участъка от Гевгелия до Неготино, който е с начален капацитет от 1,5 милиарда кубически метра годишно.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Стойността на проекта е 3,7 милиарда денара (59,9 милиона евро). Средствата са осигурени с подкрепата на Европейската банка за възстановяване и развитие, Европейската инвестиционна банка и ЕС. ОЩЕ: Първият в Европа: Гърция ще прави 157 км газопровод за високо налягане

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Скопие Гърция Солун Република Северна Македония нефтопровод
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес