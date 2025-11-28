Гърция и Северна Македония възстановиха спрян през 2013 г. нефтопровод

Нефтопроводът Солун-Скопие ще се заработи отново до края на годината след 12 години бездействие, обяви премиерът на Северна Македония Христиан Мицкоски, предаде гръцкото издание Kathimerini. В отговор на въпрос на пресата, Мицковски заяви, че тръбопроводът е почти унищожен и не е бил поддържан от много години. Тестването на налягането в тръбопровода вече е започнало, следователно той би трябвало да заработи пълноценно до края на годината.

В момента Северна Македония внася 85% от петролните си продукти от Гърция.

Подробности за нефтопровода

Тръбопроводът Солун-Скопие е дълъг близо 213 километра, като 70 км от тях са на гръцка територия. Той е построен през 2002 г. от компанията Vardax – в която Helleniq Energy държи 80% дял, а държавата Северна Македония – 20% – за да свърже рафинериите в Солун с вече затворената рафинерия Okta, дъщерно дружество на Helleniq Energy, в Скопие.

Операциите бяха преустановени през 2013 г. по финансови и практически причини.

Газовата свързаност между Гърция и Северна Македония

Припомняме, че през юли тази година започна строителството на 66,7-километровия газов интерконектор на Северна Македония с Гърция в участъка от Гевгелия до Неготино, който е с начален капацитет от 1,5 милиарда кубически метра годишно.

Стойността на проекта е 3,7 милиарда денара (59,9 милиона евро). Средствата са осигурени с подкрепата на Европейската банка за възстановяване и развитие, Европейската инвестиционна банка и ЕС. ОЩЕ: Първият в Европа: Гърция ще прави 157 км газопровод за високо налягане