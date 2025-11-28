Левски блокира основен играч на Хулио Веласкес за националния отбор

Българският футболен гранд Левски, който през този сезон е фаворит за титлата в Първа лига, няма намерение да освободи Акрам Бурас за предстоящите мачове на националния отбор на Алжир, дори и да получи повиквателна от селекционера Абделмаджид Бугера. Бурас привлече вниманието с добрите си изяви с екипа на "сините", като е харесван и от Бугера, а липсата му в националния отбор започва да предизвиква полемики в родината му, пише "Тема Спорт".

Левски спира Акрам Бурас за Арабската купа

Алжир се готви за участие на Арабската купа идната седмица, който е под егидата на ФИФА и ще се проведе в Катар. Там Алжир ще защитава титлата си от миналото издание, като ще се изправи срещу отборите на Судан (3 декември), Бахрейн (6 декември) и Ирак (9 декември). А Акрам Бурас няма да бъде повикан, а причината е, че от Левски нямад а го освободят заради края на есенния дял от сезона, в който "сините" нямат право да повтарят грешки от миналото.

Бурас може да бъде повикан за Купата на Африка

Положителното за Бурас е, че той е в разширения състав на Алжир за Купата на Африка. Там надпреварата започва на 24 декември с мач срещу Судан, а след това предстоят двубои с Буркина Фасо и Екваториална Гвинея. В случай, че Бурас попадне в състава на Алжир, това ще означава, че той ще има нарушена зимна подготовка спрямо съотборниците си в Левски за началото на пролетния дял. В сходна ситуация е и Мустафа Сангаре с отбора на Мали.

