Студио Actualno:

Левски блокира основен играч на Хулио Веласкес за националния отбор

28 ноември 2025, 11:59 часа 232 прочитания 0 коментара
Левски блокира основен играч на Хулио Веласкес за националния отбор

Българският футболен гранд Левски, който през този сезон е фаворит за титлата в Първа лига, няма намерение да освободи Акрам Бурас за предстоящите мачове на националния отбор на Алжир, дори и да получи повиквателна от селекционера Абделмаджид Бугера. Бурас привлече вниманието с добрите си изяви с екипа на "сините", като е харесван и от Бугера, а липсата му в националния отбор започва да предизвиква полемики в родината му, пише "Тема Спорт".

Левски спира Акрам Бурас за Арабската купа

Алжир се готви за участие на Арабската купа идната седмица, който е под егидата на ФИФА и ще се проведе в Катар. Там Алжир ще защитава титлата си от миналото издание, като ще се изправи срещу отборите на Судан (3 декември), Бахрейн (6 декември) и Ирак (9 декември). А Акрам Бурас няма да бъде повикан, а причината е, че от Левски нямад а го освободят заради края на есенния дял от сезона, в който "сините" нямат право да повтарят грешки от миналото.

Още: Искан от Левски и ЦСКА е пред завръщане в Белгия

Акрам Бурас

Бурас може да бъде повикан за Купата на Африка

Положителното за Бурас е, че той е в разширения състав на Алжир за Купата на Африка. Там надпреварата започва на 24 декември с мач срещу Судан, а след това предстоят двубои с Буркина Фасо и Екваториална Гвинея. В случай, че Бурас попадне в състава на Алжир, това ще означава, че той ще има нарушена зимна подготовка спрямо съотборниците си в Левски за началото на пролетния дял. В сходна ситуация е и Мустафа Сангаре с отбора на Мали.

Още: Левски иска да се подсили на три позиции

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Левски зимен трансферен прозорец Акрам Бурас
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес