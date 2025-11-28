Засега резерва в Левски, но използва на 100% всеки шанс от Веласкес, за да се докаже

Новопривлеченият защитник в Левски Никола Серафимов засега остава резервна опция в състава на Хулио Веласкес. Въпреки това северномакедонският бранител използва всеки един шанс, който получава от Веласкес, за да се доказва и за да се опита да си заслужи място сред титулярите. Това е показателно и от представянето му в първите три мача със синята фланелка.

Защитникът Никола Серафимов стартира с два гола в първите си три мача за Левски

Серафимов успя да вкара два гола в първите си три мача, което е впечатляващо начало за централен защитник. Неговите основни фунции са в защитен план, но Веласкес определено може да е доволен от способността на Серафимов да бележи попадения. "Сините" са силни при статични положения, а играч като Серафимов може да бъде отличен избор при центрирания в пеналтерията на противника.

Серафимов дебютира при победата над Ботев Пловдив с 1:0 като гост на"Колежа". След това пък игра при победата над Хебър за Купата на България, където откри резултата във втората минута. В последния мач от първенството срещу Монтана Серафимов пак се разписа за 4:0, а срещата завърши при резултат 5:1. И двата му гола паднаха след статични положения.

