Христо Янев набеляза 5 перспективни юноши от школата на "армейците", които да интегрира в първия отбор

Наставникът на ЦСКА Христо Янев е набелязал петима перспективни юноши от школата на "Армейците", които да интегрира в първия отбор, съобщава "Тема Спорт". Това са вратарят Даниел Николов, защитникът Денис Динев, халфът Юлиан Илиев, крилото Илиан Антонов и нападателят Марк-Емилио Папазов. Всички те са част от дублиращия отбор на ЦСКА и се следят изкъсо от Христо Янев, който смята да ги интегрира постепенно в първия отбор.

Марк-Емилио Папазов е голмайстор във Втора лига и може да бъде повикан при мъжете

Даниел Николов вече е трети избор за вратата на ЦСКА - след Фьодор Лапоухов и Густаво Бусато. Илиев, Антонов и Папазов пък вече са имали участие в първия отбор на ЦСКА, но в момента са част от дубъла на Валентин Илиев. Всъщност Папазов е и водещият голмайстор на Втора лига с 9 гола, а в последния мач получи асистенция от Антонов при равенството с Локо Горна Оряховица (1:1).

Папазов вече е работил под ръководството на Христо Янев, когато бе преотстъпен в Ботев Враца прец пролетта. 22-годишният футболист може да играе и като крило. Предполага се, че той и още няколко от набелязаните юноши от Янев да пътуват заедно с първия отбор за зимния подготвителен лагер в Турция, който ще продължи от 10 до 25 януари.

