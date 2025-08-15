След европейската победа: От Северна Македония зарадваха Левски с още една добра новина

Левски е на гребена на вълната. "Сините" отстраниха Сабах след интелигентно проведен реванш в Азербайджан и ще играят плейоф срещу АЗ Алкмаар за влизане в основната фаза на Лига на конференциите. На този фон феновете на столичния гранд получиха още една хубава новина, която идва от Северна Македония. Според медиите в западната ни съседка Никола Серафимов вече е подписал личния си договор българския колос.

Никола Серафимов е подписал с Левски

До часове 26-годишният национал трябва да бъде представена на стадион "Георги Аспарухов". „Македонският национал Никола Серафимов продължава кариерата си в българската висша лига, като вече подписа с Левски. Стоперът премина успешно медицинските прегледи, като скоро ще бъде представен като ново попълнение на един от най-известните тамошни клубове. Македонският национал се присъедини към Фехервар през 2022 година, а в кариерата си е играл още за Академия Пандев, Йелгава (Чехия), Вардар, Пелистер и Брегалница. За националния отбор има 22 мача с 1 гол“, написа makfudbal.mk, цитиран от "Тема Спорт".

Серафимов ще бъде взет за заместник на продадения в катарския Ал Сайлия Келиан ван дер Каап. В последните часове се появи притеснителна информация за бранителя. Той е претърпял операция на коляното през април. Интервенцията е била наложителна и успешно извършена в болница в Унгария. Това му е попречило да вземе участие в последните мачове за сезона на вече бившия си клуб Фехервар. Северномакедонският национал обаче вече е напълно възстановен.

