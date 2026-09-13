Голям църковен празник иде утре, 14 септември, спазват се редица традиции, обичаи и забрани

На 14 септември църквата отбелязва Въздвижението на Светия и Животворящ Кръст Господен според православния календар. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник - какво трябва и какво не трябва да се прави утре.

Църковен празник на 14 септември - традиции, обичаи и забрани

Според преданието, Света Елена, майка на император Константин Велики, открила Кръста, на който бил разпнат Исус Христос, по време на поклонението си в Йерусалим през 326 г. Заедно с Кръста са открити пирони и други реликви от разпятието. След откриването му Кръстът е пренесен в църквата „Гроб Господен“. Император Константин Велики постановява Кръстът да бъде тържествено издигнат (преподнесен) за поклонение. Така възниква традицията на Въздвижението на Светия Кръст, тоест издигането на Кръста за благословия на верните.

Ясното и слънчево време на празника Въздвижение на Кръста Господен означава, че се очаква добра реколта от зърно и плодове. Дъждът на този ден е предвестник на плодородна година и изобилие. Мъглата или сутрешна слана на този ден вещаят студена и дълга есен.

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Какво не бива да правите утре? На празника Въздвижение на Кръста Господен избягвайте всякаква тежка работа: не перете, не чистете и не се занимавайте с ръкоделие. Миенето на прозорци или метенето на пода може да „измете“ щастието ви от дома. Не разкривайте плановете, желанията или тайните си на никого. Не хвърляйте хляб и трохи, тъй като това може да доведе до конфликти и проблеми в семейството.

Какво можете да правите утре? Според народните поверия, от този ден настъпва истинското есенно време. Температурите падат осезаемо, започват по-чести валежи, а прелетните птици отлитат. Пътищата стават мокри и кални, а в древността хората са избягвали дълги пътувания от страх да не затънат в калта.

На Кръстовден се спазва строг пост. По традиция най-възрастната жена в семейството трябва да омеси обреден хляб, наречен Кръстова пита, който е декориран с фигурка на кръст от тесто. На трапезата се слага и печена тиква.

Поверието гласи, че Господ слиза на Земята веднъж в годината - в нощта на 13 срещу 14 септември. Според вярването тази вечер небето се отваря и се случват чудеса. В нощта срещу Кръстовден Господ чува всяко желание и го изпълнява.

Народното вярване гласи, че на Кръстовден “денят и нощта се кръстосват”, което означава, че те стават с равна продължителност.

Кръстовден поставя началото на гроздобера.