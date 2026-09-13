Седмична прогноза за времето за 14-20 септември 2026 г.

В понеделник ще бъде предимно слънчево. Главно около и след обяд ще има временни увеличения на облачността над Централна и Източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°, в София около 23°.Във вторник, 15 септември, ще е с променлива, по-често значителна облачност. На места ще има и превалявания, предимно слаби. В източната половина от страната вятърът ще се ориентира от североизток. Ще остане сравнително хладно, преобладаващите минимални температури ще бъдат между 10° и 15°, максималните – 22°-27°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

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Средата на седмицата

В средата на седмицата ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността около и след обяд; по-значителни ще са в сряда. Слаби краткотрайни валежи ще има само на отделни места, главно в планините и планинските райони. Сутрин на места в Източна България ще има ниска облачност или мъгла. Ще духа слаб вятър от източната четвърт, към четвъртък-петък в повечето райони по-често от югоизток. Дневните температурите бавно ще се повишават. През почивните дни се повишава вероятността за краткотрайни валежи, на места с гръмотевици, в събота в западната половина от страната, в неделя - на изток. Вятърът ще се смени със запад-северозападен. Преобладаващите минимални температури ще са между 11° и 16°, максималните - между 25° и 30°.

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