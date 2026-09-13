Албин Курти отново е премиер на Косово

Парламентът на Косово одобри днес ново правителство на страната, което отново ще бъде ръководено от Албин Курти, съобщи Косовското радио и телевизия.

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Това ще бъде четвърти премиерски мандат за лидера на „Самоопределение“. Правителството, предложено от Курти, бе одобрено с 62 гласа „за“ и осем „против“, като нямаше въздържали се.

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