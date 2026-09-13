Войната в Иран::

Албин Курти отново е премиер на Косово

13 септември 2026, 17:14 часа 661 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Албин Курти отново е премиер на Косово

Парламентът на Косово одобри днес ново правителство на страната, което отново ще бъде ръководено от Албин Курти, съобщи Косовското радио и телевизия.

Още: Патовата политическата ситуация в Косово е към своя край

Това ще бъде четвърти премиерски мандат за лидера на „Самоопределение“. Правителството, предложено от Курти, бе одобрено с 62 гласа „за“ и осем „против“, като нямаше въздържали се.

Още: Как Косово планира да изненада икономиката на Балканите?

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Косово премиер Албин Курти
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Балкани
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес