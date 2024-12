След няколкодневни преговори със Сираков: Испанец отказал да поеме Левски

Испански треньор е отказал да застане начело на Левски. Става въпрос за 35-годишния Гилермо Абаскал. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Според информациите младият специалист е водил няколкодневни преговори с мажоритарния собственик на „сините“ Наско Сираков, но двете страни така и не са успели да стигнат до споразумение. Както е известно, шефовете на българския гранд усилено търсят нов наставник след уволнението на Станислав Генчев.

Гилермо Абаскал е бил фаворитът на ръководството на Левски за нов треньор. В момента той е без работа, след като за последно води втородивизионния испански Гранда, но бе уволнен след само шест мача начело, в които записа една победа, 3 равенства и две загуби. Младият специалист е бил готов да поеме „сините“, но не е успял да се разбере със Сираков относно срока на договора си, както и размера на неустойката, която ще получи, ако бъде уволнен.

🔴⚪️ Guillermo Abascal signs today as new Granada head coach on one year contract plus option for further season in case of promotion to La Liga.



Documents are being exchanged today in order to start new project at Granada with director Matteo Tognozzi. pic.twitter.com/djuBEmSu9U