Официално: ЦСКА направи силен трансфер! Подсили се с халф, играл във Висшата лига и в Серия А

ЦСКА анонсира трансфера на португалския полузащитник Бруно Жордао със снимка в социалните си мрежи. На кадъра е сниман футболист, който е сложил португалското знаме на гърба си, като се очаква по-късно от клуба да обявят официално името на играча.

26-годишният халф пристига от полския Радомяк, за който има 4 мача и 2 асистенции от началото на сезона. Според информации ЦСКА ще плати 500 000 евро за правата на играча. Жордао е играл още за Уулвърхямптън, Лацио и Брага.