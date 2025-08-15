Обявиха съдиите за плейофите на Левски и Арда, рефер от Висшата лига ще свири на Лудогорец

Съдийска бригада от Унгария ще ръководи домакинството на Левски срещу АЗ Алкмар в първия мач от плейофите за влизане в основната фаза на Лигата на конференциите, а реваншът е поверен на млад поляк. Словакът Михал Оченаш пък бе определен за главен арбитър на първия двубой между полския вицешамрион Ракув и Арда. Междувременно известният рефер от Висшата лига Крис Кавана, който свири "Къмюнити Шийлд" между Кристъл Палас и Ливърпул, ще бъде главен съдия на Шкендия - Лудогорец.

Съдиите за мачовете на Левски, Арда и Лудогорец в Европа

46-годишният Тамаш Богнар и помощниците му Балаж Бузаш и Петер Кобор ще ръководят сблъсъка на стадион "Георги Аспарухов" . За четвърти рефер е назначен Михай Капрай, а отговорник за системата за видеоповторения (ВАР) ще бъде Ицван Вад с асистент Гергьо Боднар. Реваншът между двата отбора на 28 август от 20:30 часа е поверен на полска бригада. Начело ѝ е 33-годишният Дамиан Силвестжак с асистенти Павел Соколницки и Адам Карасевич. Четвърти арбитър е Марцин Коханек, а съдия на ВАР ще бъде Пьотр Ласик с помощник Корнел Пашкевич.

Съдийските бригади за мачовете между Арда и Ракув

Михал Оченаш бе определен за главен съдия на първия мач между полския вицешамрион Ракув и Арда в плейофите на Лигата на конференциите. Негови асистенти ще бъдат сънародниците му Адам Йекел и Тобиаш Почак, а четвъртият съдия също е от Словакия - Филип Глова. Реферите, които са на ВАР системата в този двубой, са от Австрия - Мануел Шуетенгрубер и Александър Харкам.

Реваншът в България между Арда и Ракув е поверен на хърватина Игор Паяч с асистенти Боян Зобеница и Иван Михал. Четвърти рефер е Зденко Ловрчим от Хърватия, а двойката, отговорна за системата за видео повторения в помощ на съдиите също е от тази страна - Иван Бебек и Марио Зебец.

Съдийски бригади от Англия и Швейцария бяха назначени от УЕФА за двата мача между шампионите на България и на Република Северна Македония – Лудогорец и Шкендия в плейофа за основната фаза на Лига Европа. Двата отбора отпаднаха в третия квалификационен кръг на Шампионската лига, което ги свали във второто състезание по сила.

Крис Кавана ще бъде главен арбитър на първата среща от плейофния кръг между Шкендия и Лудогорец. Този мач е на 21 август (четвъртък) от 21.00 часа на стадион "Тоше Проески" в Скопие. Дан Кук и Йън Хъсин ще бъдат помощници в първата среща, Томас Брамал пък е назначен за четвърти съдия. За системата за видеопомощ (ВАР) ще отговарят Майкъл Сейлсбъри – главен, и Матю Донахю – асистент.

39-годишният швейцарец Урс Шнидер ще свири реванша между Лудогорец и Шкендия. Мачът е на 28-и август на стадион Хювефарма Арена от 20.30 часа. Помощници на Шнидер ще бъдат неговите сънародници и братя-близнаци Бенямин и Марко Цюрхер. Четвърти съдия е Свен Волфенсбергер. Асистентите от стаята за видеопомощ (ВАР) са Лукас Фендрих – главен, и Мирел Туркес – асистент.

