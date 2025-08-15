Обрат на обрата: Сънародникът на новата звезда на Левски всъщност е много близо до "Герена"

Акрам Бурас по-скоро е близо до преминаване в Левски! Новината от алжирските медии идва часове след информация, според която халфът преподписваше с настоящия си тим МК Алжер. Твърдеше се, че клубът е убедил 23-годишния национал да остане чрез оферта с по-добри финансови условия. Според fr.aljazayr.com. обаче предложението е далеч по-неизгодно за Бурас спрямо заплатата, която би получавал на стадион "Георги Аспарухов".

Акрам Бурас е близо до Левски

До вторник се считаше, че "сините" със сигурност ще привлекат полузащитника, който е сънародник на новата звезда Мазир Сула. За целта столичани ще активират откупната клауза в договора с настоящия му клуб. Според нея МК Алжер ще получи 400 хиляди евро, както и 25% от бъдеща продажба. В сряда обаче се появиха информации, че играчът най-накрая е склонил да удължи контракта със сегашния си тим естествено, при по-добри финансови условия, пише "Тема Спорт".

В четвъртък обаче местните медии гръмнаха, че МК Алжер не е никак близо до преподписване. А Бурас най-вероятно до дни официално ще стане играч на Левски. Причината е, че алжирският клуб не може да извади заплатата, която полузащитникът би получавал на „Герена“.

"За Бурас желанието е ясно: да се възползва от възможността да направи крачка напред, като заиграе в Европа и по-специално в Левски София. Този клуб му предлага амбициозен спортен проект и перспектива за континентални състезания. Алжирският национал вярва, че е време да поеме ново предизвикателство“, пише fr.aljazayr.com.

