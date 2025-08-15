Войната в Украйна:

Официално: Левски представи искан от Стоилов в Гьозтепе, ще замества Ван дер Каап

Ръководството на Левски официално представи национала на Северна Македония Никола Серафимов. 26-годишният централен защитник подписа със "сините" до лятото на 2028 година. Той пристига на стадион "Георги Аспарухов" като свободен агент, защото успя да разтрогне с бившия си тим Фехервар. Любопитна подробност е, че бранителят е бил трансферна цел на Станимир Стоилов в Гьозтепе през миналото лято, видя Actualno.com.

Това става ясно от информации в турските медии, публикувани през лятото на 2024-та. От "Гьоз-Гьоз" дори са водили разговори с играча, но в крайна сметка сделката е пропаднала. Серафимов, който е защитавал още цветовете на Академия Пандев, Йелгава (Чехия), Вардар, Пелистер и Брегалниц, е взет за заместник на продадения в катарския Ал Сайлия Келиан ван дер Каап.

В последните часове се появи притеснителна информация за северномакедонеца. Той е претърпял операция на коляното през април. Интервенцията е била наложителна и успешно извършена в болница в Унгария. Това му е попречило да вземе участие в последните мачове за сезона на вече бившия си клуб Фехервар. Никола Серафимов обаче вече е напълно възстановен.

Минути преди официално да обявят петото си ново попълнение, от Левски загатнаха за трансфера с интригуващо видео в социалните мрежи. На него се вижда фигура на човек в гръб, който на дъска пише годините си (26), височината си (1.93), силния си крак (десен), позиция (централен защитник) и подпис.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
