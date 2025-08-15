Керкез ще залага твърдо на Санянг! ЦСКА се размина със "сигурен нов"

Ръководството на ЦСКА удря греда с привличането на левия защитник на Лозана Спорт Морган Поати. Конгоанецът с френски паспорт се смяташе за договорен, а "армейците" го очакваха в София за подпис. Според сайта SMF, цитиран от БТА, обаче бранителят е парафирал нов тригодишен контракт с настоящия си тим. 28-годишният бек явно е бил убеден от рейда на швейцарския отбор в Европа.

ЦСКА се размина с Поати

Поати е роден на 15 юли 1997 година във Франция, но има конгоанско гражданство. Той стартира кариерата си в Монпелие като освен това е носил екипите на Троа, Гингам и белгийския Серен. През лятото на 2023-та левият бек преминава в Лозана, в чиито редици сега се радва на европейски подвизи.

Отборът постигна две победи над казахстанския Астана и ще играе плейоф в Лигата на конференциите срещу турския гранд Бешикташ. Морган Поати пък е твърд титуляр в състава. Това е накарало и ръководството на клуба да подобри чувствително личните му условия, за да го задържи с дългосрочен контракт.

Така за момента Душан Керкез може да разчита единствено на Сейни Санянг на левия бек, след като новият спортен директор на клуба Бойко Величков отстрани от тима национала на Люксембург Мика Пинто. Все пак феновете на ЦСКА получиха една хубава новина. "Червените" официално анонсираха трансфера на полузащитника Бруно Жордао, който е играл за Лацио и Уулвс (подробности четете в линка).