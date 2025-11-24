Според бивш президент на БФС таксата за чужденците се вдига до 1 милион

Всеки отбор от Първа лига, който не спазва правилото за поне четирима българи в титулярния състав, плати такса от по 400 000 лева в началото на сезона. Това са Левски, ЦСКА, Лудогорец, ЦСКА 1948 и Берое. Клубовете дори не платиха таксата от собствения си джоб, а просто не получиха съответната сума от фонд „Солидарност“ на УЕФА. Според бившия президент на БФС и ПФЛ Валентин Михов се обмисля таксата от 400 000 лева да нарасне на 1 милион и да бъде плащана предварително.

Валентин Михов беше президент на БФС при победата над Франция през 1993 г.

Валентин Михов е президент на БФС в периода от 1993 г. до 1994 г. Именно тогава националният отбор на България постига един от най-големите си успехи. Победа над Франция на „Парк Де Пренс“ с 2:1 през 1993 г., с която се класираме на Световното първенство през 1994 г. А на Мондиала в САЩ завършваме четвърти, след като на полуфинала побеждаваме тогавашния световен шампион Германия с 2:1. Преди да стане президент на БФС, Михов е бил президент на ПФЛ от 1991 г. до 1993 г.

Валентин Михов: „Вярвам на хората – те ти копаят гроба, аз им вярвам“

В „Студио дерби“ Валентин Михов се върна именно към историческата победа над Франция. След нея в националния отбор избухва скандал за пари и Михов подава оставката си като президент на БФС. Ето какво каза той: „Наивен човек съм, вярвам на хората. Бях наивник на средна възраст, сега съм наивник на пределна възраст. Вярвам на хората – те ти копаят гроба, аз им вярвам. Имаше едни хора в управата на БФС, не знаех, че са толкова злобни и злостни. Най-голямата ми грешка е свързана с "Парк де Пренс" – когато кажа нещо, изпълнявам го. Казах на колегите да помагат, повечето бяха банкери.

„Това е най-голямата ми грешка“

Казах да определим премия. Това е най-голямата ми грешка – че се съгласих да отидем във Франция, без решение на Изпълкома за премиите. Нямаше никъде решение на Изпълкома, бяха нелегални. Не искам да омаловажавам успеха, напротив. Държах да няма дистанция и да не преча на можещите. Това е важно - да даваш път на можещите, не го виждам това нещо в днешно време“.

