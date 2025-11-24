Студио Actualno:

Ще продължи ли работа сръбската петролна компания НИС: Белград чака отговор от САЩ

Ще продължи ли работа сръбската петролна компания НИС: Белград чака отговор от САЩ

Министърът на енергетиката Дубравка Джедович-Ханданович заяви, че Сърбия очаква отговор от САЩ до вторник относно това дали петролната компания НИС може да продължи да оперира безпрепятствено докато продължават преговорите за нейната собственост. След среща с директора на НИС Кирил Тюрдeнев и борда на компанията, тя посочи, че Сърбия трябва напълно да контролира ситуацията с доставките на гориво, за да избегне дефицит през декември.

По данни на министъра, НИС разполага с 89 825 тона дизел и 53 648 тона бензин, а държавните оперативни и стокови резерви съдържат 185 804 тона дизел и 19 172 тона бензин. Допълнителни големи количества от двата вида горива вече са договорени и се очаква да пристигнат през декември, както и значителни запаси, съхранявани във военни складове. Джедович Ханданович заяви, че Сърбия ще осигури достатъчно доставки, дори ако Вашингтон не даде положителен отговор.

Казусът с НИС

Преди дни стана ясно, че Русия се е съгласила да продаде своя дял в сръбската петролна компания НИС, който е 56,15%, съобщи сръбският министърът на енергетиката Дубравка Джедович-Ханданович. Тя обаче, засега не разкри кой ще е купувачът. Руската "Газпром нефт" контролира 44,9% от НИС, "Газпром" - 11,3%, докато участието на Сърбия е 29,9%, а останалата част се държи от малки акционери.

Сръбският министър на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович-Ханданович съобщи, че петролната компания НИС е получила от САЩ тримесечен лиценз, като в този срок трябва да намери купувач за контролирания от санкционирани руски компании дял в нея. Министерството на финансите на САЩ е одобрило тримесечен лиценз на санкционираната НИС, която е контролирана от руската „Газпром“, за да може компанията да има време да потърси купувач, каза Джедович-Ханданович.

Междувременно обаче петролната компания и рафинерията ѝ няма да имат разрешение да работят. „Беше получено одобрение за преговори за собствеността до 13 февруари“, каза министърът. По-рано стана ясно, че НИС е получила тримесечно освобождаване от санкциите, които влязоха в сила на 8 октомври, но изявлението на Джедович-Ханданович презицира тази информация в смисъл, че рафинерията на НИС в Панчево няма да възобнови работа.

