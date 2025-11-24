Спорт:

След протеста на медиците: Пуснаха движението на Орлов мост в София

24 ноември 2025, 21:32 часа 54 прочитания 0 коментара
Приключи протестът на медиците в София, движението на Орлов мост е възстановено, предаде БНТ. По-рано днес студенти по медицина и лекари специализанти протестираха пред Министерството на здравеопазването в столицата с искане за достойни възнаграждения и условия на труд. Протестът бе организиран от Инициативен комитет "Бъдеще в България" под надслов "Няма да ни излъжете".

Протестиращите блокираха движението на Орлов мост. С викове "Оставка и промяна", "Елате с нас, правим го за вас" и "Бъдеще в България" те преминаха в шествие от сградата на Министерството на здравеопазването до Орлов мост.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
