24 ноември 2025, 21:21 часа 488 прочитания 0 коментара
Вдигат паметник на легенда на българския футбол

Легендата на Ботев Пловдив, и като цяло на българския футбол, Динко Дерменджиев (Чико), ще има паметник посмъртно от 1 май 2026 г. Това обявиха от фондация „Жълто и Черно“. Чико започва и завършва професионалната си кариера в Ботев Пловдив, като за 19 години в клуба (от 1959 г. до 1977 г.) изиграва 447 мача в А група, в които отбелязва 194 гола.

Чико Дерменджиев е легенда на българския футбол

Дерменджиев печели първенството през 1976 г. и Купата на страната през 1962 г. Обявен е за „Футболист на Пловдив“ за 1966, 1967 и 1976 година, „Заслужил майстор на спорта“ от 1967 г. и „Спортсмен № 1 на България“ за 1974 г. За националния отбор на България е изиграл 58 мача, в които е вкарал 19 гола. Играе на цели три световни първенства – в Чили през 1962 г., в Англия през 1966 г. и в Мексико през 1970 г. Чико почина на 1 май 2019г., а точно седем години по-късно ще има и паметник.

Динко Дерменджиев

Фондация „Жълто и Черно“: „Към днешна дата набраната сума е в размер на 79 023, 51 лв“

От фондация „Жълто и Черно“ разкриха и събраните и изразходвани средства до момента – почти 80 000 лева. И въпреки голямата сума вече събрани пари, се търсят още средства за реализиране на крайния етап. Ето какво написаха от фондацията: „Уважаеми дами и господа,

Имаме удоволствието да ви съобщим, че паметникът на легендарния Динко Дерменджиев – Чико ще бъде официално открит на 1 май 2026 година. Използваме добрата новина като повод да призовем всеки един от вас да подпомогне успешния завършек на кампанията, дарявайки целево средства по сметката на „Фондация Жълто и Черно“. Към днешна дата набраната сума е в размер на 79 023, 51 лв.

Фенове на Ботев Пловдив

От фондацията разкриха какви плащания са извършени

От нея са извършени следните плащания: 8000 лева за участниците в проведения конкурс за избор на скулптор, класирани на второ и трето място, респективно 5000 и 3000 лева. 33 600 лева за изплащане на първия транш по договора за изграждане на паметника на Динко Дерменджиев, сключен между „Фондация Жълто и Черно“ и „Арко Студио“ ООД. 33 600 лева за изплащане на втория транш по договора за изграждане на паметника на Динко Дерменджиев, сключен между „Фондация Жълто и Черно“ и „Арко Студио“ ООД.

Банкови такси за обслужване на дарителската сметка – 300 лева. Необходимите средства за финализирането на целия проект, включително за довършителните дейности по подготвяне и реализирането на работната площадка, където ще бъде поставен паметникът на Динко Дерменджиев, както и оформянето на зоната около него, са в размер на 40 900 лева“.

Николай Илиев
