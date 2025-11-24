Анджелика Ненова стана държавна шампионка по шахмат за жени, 12-годишна завърши втора

Анджелика Ненова заслужено стана държавна шампионка за жени на изминалия Финал на Държавното индивидуално първенство по шахмат в Етрополе, организирано от БФШ 2022 и ШК Мургана. 15-годишната Ненова бе безапелационна и завърши на първо място, а нейна подгласничка бе едва 12-годишната Александра Пехливанова. Топ 3 допълни Елица Раева.

Приключи Държавното първенство по шахмат за жени в Етрополе

Етрополе стана домакин на Финала на Държавното индивидуално първенство по класически шахмат за жени от 19 ноември до 24 ноември. Събитието се проведе в комплекс „Етрополия“ и е организирано от Българската федерация по шахмат 2022 и ШК Мургана. Участие взеха осемте най-добри жени в България. Специален гост на награждаването беше Кметът на Община Етрополе, инж. Владимир Александров.

"Изключителна чест за мен е, че съм сред вас. Днес освен, че ще излъчим национален шампион е и паметен ден за Община Етрополе-Освобождението на града от османско владичество. Така, че победата днес не е случайна. Честито на шампиона, за мен всички участници са победители, защото това е турнир, който изисква преди всичко прецизност в мисленето и време за реакция, защото шахът е стратегия. Пожелавам ви да сте живи и здрави, все така заредени и повече шампиони на световно ниво", каза Александров.

Класиране:

Първо място и шампион за 2025 г. - Анджелика Ненова Второ място и вицешампион - Александра Пехливанова Трето място - Международен майстор Елица Раева Четвърто място - Гросмайстор Адриана Николова Пето място - Ния Малчева Шесто място - Нора Рашева Седмо място - Стефани Чучукова Осмо място - Мария Очкова