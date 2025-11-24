Най-важните новини за деня: 24 ноември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 24 ноември 2025 г.

"ВЗИМАТ ПО 100 ЛВ. ОТ РАБОТЕЩИТЕ ХОРА": ВАСИЛ ВЕЛЕВ НЕДОВОЛЕН ОТ БЮДЖЕТ 2026, ПРЕДУПРЕЖДАВА ЗА ПРОТЕСТИ

Има голямо напрежение и ще има протест, оглавен от работодателите. Причината е, че управляващите не искат да направят предложение от бизнеса промени в Бюджет 2026. Този бюджет се оценява като несправедлив към 2 млн. работещи българи, бюджет, който ни заробва - всеки ден дългът нараства с 60 млн. лв. От едно работещо семейство ще се вземат по 100 лв. на месец и то ще задлъжнее с 500 лв. заради по-високите осигуровки. Хората се чувстват излъгани, защото беше обещавано, че няма да се вдигат данъци и осигуровки, а сега тежестта върху хората расте. Това коментира председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев в ефира на Нова телевизия.

ПАК СМЕ НАЙ-ЗЛЕ: БЪЛГАРИЯ СЕ ВЪРНА НА ПЪРВОТО МЯСТО ПО РИСК ОТ БЕДНОСТ В ЕС

България пак излезе на първо място по риск от бедност в ЕС, след леко изплуване година по-рано. Процентът на населението в тази категория през 2024 г. у нас е бил 21,7 на сто, показват актуалните данни на Евростат. Този дял отново е най-високият в ЕС, след като през 2023 г. страната ни бе на четвърто място след Естония, Латвия и Румъния, според страницата на европейската статистическа агенция.

ИНВАЛИДИ И ПСЕВДОИНВАЛИДИ: НОИ ЩЕ ОТМЕНЯ ТЕЛК-ОВЕ И ЩЕ СИ ИСКА ПАРИТЕ

Стотици хиляди българи са изправени пред реалната опасност ТЕЛК решенията им да бъдат отменени и парите, които държавата им е отпускала, да трябва да бъдат върнати.

ДВЕ ПРАЗНИЧНИ ПЕНСИИ ЗА ВСИЧКИ ПЕНСИОНЕРИ: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ АПС НА АХМЕД ДОГАН

Всички пенсионери да получават по още две пенсии в размер на 200 лева или 102.26 евро - за Великден и Коледа. Предложението е на парламентарната група на АПС на Ахмед Доган. "ПГ на АПС внесе предложение между първо и второ четене на Бюджета за Държавното обществено осигуряване за 2026 г., с което предлага всички пенсионери, които са малко на 2 066 000 души, със закон да получават Коледни и Великденски добавки в размер на 200 лева или 102.26 евро", става ясно от пост в страницата им във Facebook.

БИВШ СЪРАТНИК НА ДОГАН И БИВШ МИНИСТЪР СРИНА ИНИЦИАТИВАТА МУ ЗА НОВА ПАРТИЯ

Перспективата пред партията на Ахмед Доган е нула. Не вярвам да има някаква перспектива - не вярвам да тръгне сега по села и паланки да прави структури. Всеки има право да прави политическа партия, но не е толкова лесно да се изгради политическа структура. Това заяви бившият земеделски министър и дългогодишен член на ДП Мехмед Дикме.

МЕСТЯТ БЛАГОМИР КОЦЕВ ДНЕС ОТ СОФИЯ ВЪВ ВАРНЕНСКИЯ ЗАТВОР

Местят днес кмета на Варна Благомир Коцев от София във Варненския затвор. Отлично информирани източници съобщиха за Actualno.com, че съдебният конвой с Коцев към часа 11.30 вече е потеглил към Варна. От съображения за сигурност обаче отказаха да кажат точния час на тръгването и маршрута на конвоя. Утомнено беше, че с официална молба е поискано условията в превозното средство да са по-добри - да има предпазен колан и отопление. С решение отпреди десетина дни, потвърдено и от Върховния касационен съд (ВКС), делото му беше прехвърлено във Варненския окръжен съд. Там разпределената на случаен принцип съдия Светла Даскалова на 27 ноември ще разгледа мярката за неотклонение на Коцев. Мярката за неотклонение “задържане под стража“ може да бъде смекчена на “домашен арест“ или “парична гаранция“.

С ПОХВАЛИ ЗА ПЛАНА НА ТРЪМП: БЪЛГАРИЯ СЕ ПАЗИ ДА НЕ ЗАЕМЕ КАТЕГОРИЧНА ПОЗИЦИЯ КАКЪВ ДА Е МИРЪТ В УКРАЙНА

"България остава ангажирана да работи конструктивно в рамките на ЕС и НАТО с нашите партньори от САЩ, за да гарантираме заедно с Украйна, че всяко бъдещо споразумение ще бъде устойчиво, ще се спазва добросъвестно и че Украйна ще получи гаранции за своята сигурност." Това заяви председателят на парламента Рая Назарян по време на пленарната сесия на Четвъртата парламентарна среща на върха на Международната платформа за Крим в Стокхолм, Швеция.

МИНАЛ ПРЕЗ ГУГЪЛ ТРАНСЛЕЙТ ОТ РУСКИ НА АНГЛИЙСКИ: МИЛЕН КЕРЕМЕДЧИЕВ ЗА ПЛАНА НА ТРЪМП ЗА УКРАЙНА (ВИДЕО)

Минал през Гугъл Транслейт от руски на английски. Така в предаването Студио Actualno дипломатът и бивш заместник-министър на икономиката и на външните работи Милен Керемедчиев окачестви мирния план за Украйна от 28 точки, който се приписва на президента на САЩ Доналд Тръмп: “Всъщност нищо ново от това, което виждаме в момента, защото всичките тези бяха заложени още преди четири години от започването на т. нар. “специална военна операция“ на Русия в Украйна, или пък както ние го наричаме, пълномащабна война. Защото всички тези искания в 28-те точки, поставени ужким от американската страна към Украйна, съдържат исканията на Русия, с които те започнаха своята операция в Украйна.

МИР В УКРАЙНА: МНОГО ОПТИМИЗЪМ, ДОКАТО НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ДОГОВОРЯТ ВСИЧКИ (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Не работя по контрапредложение. Не съм виждал контрапредложение" – тези думи на американския държавен секретар Марко Рубио снощи от Женева ясно показаха откъде се тръгва, за да се стигне евентуално до мирен план за Украйна, който да бъде приет от всички страни. Защото отсега е ясно, че Русия много трудно ще приеме каквато и да е редактирана версия на първоначалния план от 28 точки – ръководителят на Руския фонд за благосъстояние Кирил Дмитриев вече коментира, че Кремъл едва ли ще погледне с добро око на допълнителни големи редакции. А думите на Рубио, че не е виждал нищо, се отнасят до инициативата на големите европейски сили за редакция и оформяне на план за мир, която тръгна от срещата на Г-20 в ЮАР на 22 ноември – подробности за плана излязоха също снощи. Интересното е, че европейският план се появи след като има европейски представители в Женева и те говорят както с украинците, така и с американците там – Още: Контрапредложение: Европа със свой мирен план за Украйна, ето какво предвижда той

КОЙ ЗА КАКВО СЕ БОРИ? ОСНОВНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА СТРАНИТЕ В МИРНИЯ ПЛАН ЗА УКРАЙНА

В края на миналата седмица беше обявен мирен план за прекратяване на войната в Украйна, който САЩ предлагат да бъде приет до 27 ноември. Доналд Тръмп обаче вече заяви, че 28-те точки от този план не са окончателни. На 23 ноември 2025 г. планът стана предмет на преговори между САЩ, Украйна и европейски страни в Женева; резултатът от тези разговори все още предстои да видим. Въпреки това е възможно да се очертаят основните интереси на всяка страна, пише изданието "Важные истории" в свой анализ.

СПЛАШЕНА ЛИ Е АМЕРИКА: ТРЪМП НЕ Е ЧЕЛ МИРНИЯ ДОГОВОР, ПЪЛЕН ХАОС ЦАРИ В БЕЛИЯ ДОМ

Американският президент Доналд Тръмп не си е направил труда да вникне в подробностите около мирния план от 28 точки, който предлагат САЩ за разрешаване на войната на Русия срещу Украйна. Източник от администрацията в Белия дом е споделил пред The Washington Post, че президентът не отделя внимание, за да вникне в същината на въпроса.

НАЙ-НОВИЯТ КИТАЙСКИ САМОЛЕТОНОСАЧ ОТВОРИ ФРОНТ КАТО УКРАЙНА МЕЖДУ ЯПОНИЯ И КИТАЙ (ВИДЕО)

Японските сили за самоотбрана (JSDF) обявиха, че са готови да потопят китайския самолетоносач "Фудзиен" (Fujian). Водещата японска медия "Санкей Шимбун" цитира говорител на JSDF, който каза, че ако самолетоносачът "Фудзиен" заедно с китайската армия (НОАК) започне военна операция в Тайванския проток, японските сили, заедно с американските сили, ще потопят "Фудзиен".

ДЕНЯТ, В КОЙТО СВЕТЪТ ВИДЯ РАЖДАНЕТО НА ЕДНА ОТ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ЗВЕЗДИ В ИСТОРИЯТА НА ФОРМУЛА 1

