25 май 2026, 19:37 часа 1375 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Путин отново показва, че не търси мир": ДБ призова Радев и Йотова да не мълчат за "Орешник"

“Демократична България” остро осъжда поредната масирана руска атака срещу Украйна, включително използването на балистичната ракета „Орешник“ в близост до Киев, посочват от формацията в своя декларация по повод атаките. Те определят атаките като пореден акт на терор срещу цивилното население, демонстративна ескалация на войната и пряко предизвикателство към европейската сигурност.

"Путин отново показва, че не търси мир. Ударите срещу жилищни квартали, обществени сгради, културни институции и критична инфраструктура са военни престъпления и системна политика на сплашване", посочват от "Демократична България".

"Орешник" - политически сигнал към ЕС

Според тях използването на ракета от типа „Орешник“, която може да носи ядрени бойни глави, е не само нападение срещу Украйна, а  политически сигнал към Европейския съюз и той трябва да получи единен и категоричен отговор.

"Заявяваме пълната си солидарност с украинския народ и с правото на Украйна да защитава своята независимост, суверенитет и териториална цялост. Свободата на Украйна е част от сигурността на Европа", изтъкват от "Демократична България". 

Те приветстват ясните позиции на европейски лидери и правителства, които са определили атаката като опасна ескалация.

Призив към правителство и президент

"Настояваме президентът Йотова и българското правителство да осъдят недвусмислено руската атака и употребата на „Орешник“ като ескалация срещу Украйна и Европа", призовават от "Демократична България".

Те настояват България да бъде сред държавите, които говорят ясно, действат последователно и настояват за по-силен европейски отговор.

Според тях мълчанието на управляващите идва след отказа на правителството да подкрепи резолюцията на Комитета на министрите на Съвета на Европа, с която се създава основата на бъдещия Специален трибунал за осъждане на престъплението “агресия” срещу Украйна.

"Питаме премиера Радев смята ли Русия за агресор срещу Украйна? Несериозно е твърдението му, че от подобен трибунал няма нужда, защото Путин няма как да бъде заловен, а Русия не е капитулирала.

В историята на международното правосъдие има множество примери за диктатори, които са били изправени пред него, без да са претърпели военно поражение. Най-близкият пример до нас е Слободан Милошевич, който беше предаден в Хага от своите сънародници.

Мир не се постига чрез отстъпки пред агресора. Мир се постига, когато агресорът бъде спрян и когато международното право бъде защитено.

България трябва да бъде на страната на свободата, правото и европейската сигурност. Днес това означава ясна подкрепа за Украйна и категорично осъждане на руската агресия", се посочва още в декларацията им.

Деница Китанова Редактор
