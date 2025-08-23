ЦСКА готви голяма раздяла, която ще зарадва голяма част от "червените" фенове

Чистката в ЦСКА продължава с голямата метла. До момента "армейците" се разделиха с общо единадесет футболисти и по всичко изглежда, че не са приключили. Разочароващото предтавяне през миналия сезон предизвика раздялата с Иван Дюлгеров, Димитър Евтимов, Джонатан Линдсет, Станислав Шопов, Марселино Кареасо, Матиас Фаетон, Лиъм Купър, Зюмюр Бютучи, Тибо Вион и Джейсън Локило. В Борисовата градина са вдигнали мерника на още двама, а по последна информация има и трети в списъка им.

ЦСКА показва вратата на още един

Големите промени не оказаха желания ефект и новия сезон започна по сходен начин на предния. Това доведе до напускането на спортния директор Пауло Нога и назначаването на Бойко Величков на негово място. В първите си дни в клуба той взе решение да извади трима от първия отбор на ЦСКА. Става въпрос за Мика Пинто, Джейсън Локило и Аарон Исека. Вчера "армейците" официално се разделиха с Локило, а по всяка вероятност към изхода ще го последват и другите двама.

Турицов също на изхода

По последна информация ЦСКА запазва намерението да се раздели и с Иван Турицов това лято. Родният футболист е "трън в очите" на феновете и често става обект на жестоки критики, а високата заплата, която получава, по никакъв начин не отговаря на качествата му. "Тема Спорт" пише, че ръководството работи по привличането на краен защитник и ако това се случи, то Турицов почти сигурно ще приключи 8-годишния си престой в Борисовата градина.

