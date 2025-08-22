Станислав Генчев продължава без загуба, но Локо София не успя да пробие Спартак

Отборите на Локомотив София и Спартак Варна не излъчиха победител в първия мач от шестия кръг на Първа лига. Двата тима се срещнаха на стадион "Локомотив" в София, където таблото показа 0:0 след 90 минути игра. Равенството означава, че столичният тим продължава серията си без загуба под ръководството на Станислав Генчев и заема временната пета позиция в класирането с 10 пункта. За "соколите" това е едва четвърта точка, която им отрежда 11-о място.

Без голове и победител в "Надежда"

Гостите от Варна започнаха по-активно и още в 3-а минута имаха възможност да поведат в резултата. Жак Пехливанов отправи опасен удар, но топката не попадна в целта. Столичани не се забавиха с отговора си, като Джунейт Али, от своя страна, тества мерника си, но също неточно. По средата на полувремето Садио Дембеле тества реакциите на стража на Спартак, но той показа, че внимава и улови без проблеми. Малко след това и Спас Делев, и Ксанди пробваха късмета си, но без успех. Така двата тима се прибраха на почивката при резултат 0:0.

Локо и Спартак поделиха по точка

Второто полувреме също започна със ситуация пред вратата на Локо София. Матео Петрашило изпълни чудесен пряк свободен удар, но топката прелетя на сантиметри над напречната греда. Играта продължи да бъде равностойна през голяма част от втората част и двата тима не предложиха нищо интересно в атака. Около 60-а минута защитникът на Локо Райън Бидунга се намеси отлично, за да предотврати гол във вратата на Мартин Величков. Десет минути преди края на срещата пред домакините се откри добър шанс да отбележат, но ударът на Рапосо беше блокиран. В заключителните моменти не се стигна до опасни ситуации пред двете врати. Така столичните "железничари" остават без загуба, докато "соколите" - без победа.

