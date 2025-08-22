Легенда на ЦСКА има план за изход от кризата, включващ Стойчо Младенов и Майкъла, не и Керкез

На 21 август една от най-големите легенди на ЦСКА празнува кръгъл юбилей. По повод 80-годишния си рожден ден Аспарух Никодимов бе потърсен от колегите от "Мач Телеграф". Той коментира една от най-актуалните теми около "червения" клуб. Както е известно, "армейците" се намират в изключително трудна ситуация и все още търсят първата си победа за сезона. Паро вярва, че ЦСКА може да излезе от кризата, ако има хора, които да си свършат работата.

Никодимов е категоричен, че причините за кризата в клуба не са една или две. Според него постоянната смяна на футболисти, заедно с липсата на развитие на младите таланти и мнозинството чужденци в отбора и начело пречат на ЦСКА: "Много са причините за кризата в ЦСКА. Голямото текучество и постоянната смяна на футболисти. Също така не се обръща достатъчно внимание на школата и талантите, които излизат от нея. Не се работи с младите, така че, като влязат в мъжкия отбор, да не им трябва много време и да заиграят, защото те се раздават много повече от чужденците."

"Знаят какво означава ЦСКА, защото им е на сърцето. Но за да се случи това, треньорите трябва да имат достатъчно опит и в работата си с деца. За мен един треньор се учи най-много именно в детско-юношеските школи. Аз бях треньор на деца три години. Пак ще кажа - мисля, че повече българи трябва да играят в ЦСКА. Смятам, че и треньорът трябва да е българин. Чужденците с нищо не са по-добри от нашите треньори.

ЦСКА има големи възможности. Новият собственик няма финансови проблеми. Ако има хора, които да си свършат работата, говорим за селекцията, отборът има потенциал да тръгне нагоре и отново да е на върха. Има хора, по-млади от мен, които могат да помогнат. И Стойчо Младенов, и Ради Здравков, и Гошо Илиев. Дори и да не ги назначават, а само да се допитат до тях", сподели още Никодимов пред "Мач Телеграф".

