Бивш играч на Левски, ненужен на "Герена", се завърна в Първа лига

22 август 2025, 21:18 часа 632 прочитания 0 коментара
Ботев (Враца) обяви поредно ново попълнение на сезона. "Илия Юруков вече е част от Ботев Враца. Опитен халф с мачове за Левски, Арда и Раднички Ниш. Готов да води битките в средата на терена. С амбиция да помогне на отбора ни да върви само нагоре. Добре дошъл във Враца, Илия! С Ботевска воля, с Ботевски дух!", написаха от Ботев.

Ботев Враца обяви трансфера на Илия Юруков

Юруков прави дебюта си за първия тим на Левски още през 2017 в мача срещу Черно море. Той напусна "сините" четири години по-късно, като премина в тима на Арда, а за последно игра за сръбския Раднички Ниш, за който има 23 мача, 2 гола и 3 асистенции в първенството на западната съседка. / БТА

Дария Александрова
