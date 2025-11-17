Студио Actualno:

Станислав Манолев: Взеха ме от барбекю за дебюта ми във Висшата лига

17 ноември 2025
Бившият национал Станислав Манолев разкри, че е бил взет директно от домашно барбекю след обаждане от Димитър Бербатов, за да дебютира с екипа на Фулъм в английската Висша лига. Манолев гостува в подкаста „Код Спорт“, където разказа нечувани досега случки от своята богата кариера, преминала в отборите на Пирин (Благоевград), Литекс, ПСВ Айндховен, Кубан Краснодар, Динамо Москва, ЦСКА и Лудогорец.

„Мечтата ми беше да отида във Висшата лига. Невероятно, невероятно. Висшата лига е най-доброто първенство в света. Отивам от Нидерландия в Англия, беше ми трудно първия месец да свикна и да се аклиматизирам, защото футболът е по-различен – по-бърз, по-силов, докато в ПСВ може 90 минути да не дадеш топката на другия отбор", започна разказа си Манолев.

"Влиянието на Бербатов във Фулъм беше доста силно. Хората говорят – бил мързелив, муден… но работеше най-много от всички, беше „най-изчистен“ от мазнини. Леля ми живееше в Англия тогава. След тренировка, беше първата седмица. Мениджърът Мартин Йол ми каза: „Няма да те взимам в трупата, да свикнеш, да се аклиматизираш.“ – „ОК, както кажеш, ти си шефът.“ Леля ми предложи да отида при нея на барбекю – хващам колата и отивам. В Англия през уикендите всеки си прави барбекю вкъщи. Седяхме, хапнахме, пийнахме чаша вино…

Звъни Бербатов: „Къде си?“ – „Тука съм, по Лондон някъде.“ – „Отивай в хотела, до половин час ще те вземат, десният бек Саша Рихтер е неразположен, ще те вземат.“ Пътувах 2-3 часа до Норич, бях там в 1 през нощта. На сутринта треньорът ме пита: „Как си, можеш ли да играеш?“ – „Защо съм тук?“ – „Пускам те в титулярите.“ Стана добър дебют, 0:0 завършихме, играх прилично“, каза още той.

Джем Юмеров
